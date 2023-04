L’Ajuntament de Roses i Ecoembes promouen la sostenibilitat del sector de la restauració de Roses amb la iniciativa EcoHostelers. Aquest projecte pretén arribar a més de 80 establiments del canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), als quals, a més de dotar-los de prop d’un centenar de papereres i cubells perquè puguin reciclar, se’ls formarà en matèria de reciclatge, reducció del desaprofitament alimentari i gestió sostenible dels recursos. També disposaran d’una plataforma en línia amb continguts, materials i notícies actualitzades.

El regidor d’Infraestructures i Serveis, Juan Manuel Fernández assegura que: «pel municipi serà un estalvi perquè no és el mateix que les escombraries arribin a Marzà ja amb la separació per reciclatge feta que pagar perquè es faci. Hi ha una diferència en el cost important».

Es repartiran als establiments prop d’un centenar de papereres i cubells grocs i blaus perquè pugui reciclar correctament els envasos, el paper i el cartó que es genera. Fernández també destaca «el compromís del sector i implicació en el reciclatge correcte dels residus que generen, ja sigui a través de la campanya de recollida d’envasos que avui presentem, com amb el servei de recollida de cartró comercial que ofereix l’Ajuntament. Volem que Roses sigui exemplar en aquest àmbit, per la qual cosa cal destacar el paper de tots aquests professionals que se sumen a fer dels seus negocis un model per a tothom, així com la tasca desenvolupada per Ecoembes, en posar els recursos i facilitar que aquest objectiu sigui possible».

Gemma Arroyo, especialista d’Ecoembes a Catalunya, subratlla que «aquesta iniciativa és de vital importància per al sector. El segell EcoHostelers cerca millorar la comunicació amb els hostalers i hostaleres i oferir-los continguts de qualitat i d’utilitat, i que crèiem necessària per a fer un pas més en matèria d’economia circular».

Els establiments adherits que formin part d’aquesta iniciativa tindran a la seva disposició formació permanent sobre slow food, seguretat i qualitat alimentària o trash cooking, entre altres.