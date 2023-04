L’alcalde de Lladó, Joaquim Tremoleda, ha pres possessió del càrrec en el darrer ple com a nou conseller comarcal dins el grup d’Esquerra Republicana. Ho fa després de la dimissió de Sergi Palomeras, que va ser nomenat nou director de Serveis Territorials del Departament de Justícia de la Generalitat a Girona.

Per altra banda, en el mateix ple, es va donar compte de la dimissió del fins ara conseller comarcal Francisco “Kiko” Marín, del grup Socialista. Marín, regidor a l’Ajuntament de Vilafant, ho argumenta com una decisió personal, i ja no va assistir al darrer ple. El seu substitut serà el regidor de l’Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, que prendrà possessió del càrrec revisiblement en el proper ple.