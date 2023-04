A la recta final del mandat municipal toca passar comptes de la feina feta i això és el que ha fet el govern de Salvi Güell per a mostrar al veïnat de Castelló d’Empúries i Empuriabrava el balanç de les actuacions fetes a partir de les propostes aprovades en els pressupostos participatius del període 2018-2023.

Aquest balanç s’ha traduït en la col·locació de panells i faristols informatius a les nou actuacions acabades i l’edició d’un fulletó informatiu que detalla els tretze projectes sorgits de la iniciativa ciutadana i que han estat repartits pels diferents punts dels nuclis urbans de la vila i la marina residencial.

«Ho hem fet així perquè hem considerat que el veïnat té el dret de conèixer l’estat de les propostes presentades. En cada projecte es detalla quin any va ser aprovat, quins diners s’hi han invertit, el seu estat d’execució i s’inclou un codi QR que permet accedir a més dades i detalls per a qui ho vulgui consultar», explica la primera tinent d’alcalde i responsable de Participació Ciutadana, Anna Massot. Els nou espais senyalitzats fins ara són la zona de pícnic i parc infantil del parc del trabuc; el nou tram de carril bici de Castelló Nou; el porxo de l’escola-institut el Bruel; l’Skatepark del passeig d’Empuriabrava; la tirolina del passeig de les Oques; l’enllumenat de dos punts de Via Verda de Castelló a Empuriabrava; el nou gimnàs del Pavelló Municipal i l’arranjament de voreres del carrer Santa Clara.

En l’àmbit de les propostes que es troben en un estat avançat també hi ha la millora dels patis interiors de l’escola Ruiz Amado i l’ampliació del consultori mèdic d’Empuriabrava. Aquesta darrera actuació es va començar a materialitzar un cop va entrar en servei el nou auditori de l’edifici de serveis del sector Puigmal, la qual cosa va permetre alliberar espai en el centre cívic.

Les tres darreres actuacions que s’executaran en els mesos vinents seran el Pum track que estarà ubicat a la zona esportiva d’Empuriabrava, nous trams de carril bici que connectaran espais rellevants del municipi i l’adaptació de diverses voreres per a fer-les més accessibles.

«En els processos participatius és molt important que hi hagi aquesta transparència amb rendiment de comptes de les actuacions fetes, és un retorn de l’Ajuntament cap a la ciutadania que permet que la gent sigui més conscient de la importància de la seva intervenció en el dia a dia de l’evolució del municipi», diu Massot.

En total, el conjunt d’aquestes inversions haurà superat un pressupost d’1.200.000 euros. «En alguns casos, l’aportació municipal ha estat superior a la prevista perquè l’obra s’ho mereixia», afegeix la tinent d’alcalde.

Aquesta iniciativa informativa coincideix amb la convocatòria del pressupost participatiu d’aquest 2023, que té obert el termini de presentació de propostes fins al 20 d’abril i que es poden formular a www.tutriescastello.cat.