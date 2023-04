Un centenar d’habitants de Cadaqués es van congregar aquest dissabte passat a la tarda al passeig marítim del municipi per protestar contra les polítiques municipals. Sota el lema ‘Nos amb Nos’, denuncien que «Cadaqués està perdent la seva identitat» i reclamen accions per «no morir d’èxit». La manifestació s’ha convocat després que l’Ajuntament hagi deixat sense guingueta dos negocis històrics per la temporada 2023-2026. Tanmateix, lamenten que això només ha estat «la gota que ha fet vessar el got» perquè Cadaqués fa temps que pateix altres problemàtiques com la dificultat per accedir a l’habitatge.

Durant la concentració, s’ha denunciat que els lloguers cada cop són més elevats i que la majoria de pisos ja només estan disponibles per estades temporals a la plataforma Airbnb. La regidora a l’oposició per Assemblea per Cadaqués, Claret Daniela Cruz, denuncia que «cada vegada hi ha més pisos de lloguer turístic i menys de tot l’any» i reclama acció del Govern municipal per limitar-ho i frenar l’especulació.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, admet que l’habitatge és un problema al municipi, «hi ha dificultats per la gent jove i les famílies tan pel que fa al lloguer com a l’adquisició». Des de l’Ajuntament es va aprovar un pla local d’habitatge l’agost passat. «Aquest ens va revelar que hi havia uns 3.000 habitatges dels quals un 60% eren de segona residència i d’aquest un 25% eren d’ús turístic, dades que no disten d’altres pobles turístics», assegura Serinyana. «Després d’això vam suspendre totes les llicències que es donaven d’ús turístic». I afegeix que «s’ha canviat l’ordenança per equiparar la taxa d’escombraries dels pisos d’ús turístic a les que paguen un hotel o un aparthotel». També una altra de les directrius del pla era buscar pisos per rehabilitar-los i posar-los en arrendament social. «De moment, n’hem restaurat tres i esperem, després de l’estiu, poder-los oferir per lloguer social».