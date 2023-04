L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la propietat del Club Nàutic d’Empuriabrava van tancar el mes de març signant el contracte d’opció a compra de l’edifici i dels vint-i-dos locals que es troben a les seves dependències. L’emblemàtica construcció de la urbanització feia anys que estava en venda i, tot i que el propietari ha tingut sobre la taula atractives ofertes d’altres inversors interessats, la seva prioritat ha sigut sempre l’Ajuntament. El govern municipal es compromet a comprar-lo per tres milions i mig d’euros en un màxim de tres anys. «Jo crec que la compra s’assolirà en un període de temps més curt, però s’ha fixat així per anar segurs, amb tranquil·litat, i no posar-nos la soga al coll», va dir Salvi Güell, l’alcalde de Castelló d’Empúries, en la roda de premsa de presentació de l’acord de compra. Durant aquest temps, els actuals propietaris es comprometen a no vendre-ho a ningú més i a conservar el preu pactat. Al contracte s’especifica, a més, que no hi hauria penalització per al comprador si no s’acabés tirant endavant l’acord, «cosa que em sabria molt de greu», va destacar Güell.

Tal com va aclarir l’alcalde, la compra del Club Nàutic no haurà d’afectar el pressupost ordinari municipal. L’import necessari per a la seva adquisició provindrà de la venda de vuit parcel·les residencials que l’Ajuntament té a la zona dels canals, específicament als sectors Falconera, Creus, Cap Ras, Ter, Ebre i Segre. Aquestes van ser cedides entre els anys seixanta i setanta quan es va construir Empuriabrava, però mai es van escripturar a nom del consistori fins ara, que s’han iniciat els tràmits administratius per fer-ho possible. Aquest és, de fet, el motiu pel qual l’edifici no es pot comprar encara; cal gestionar primer la venda dels terrenys. Güell va detallar que cada una d’elles tenen un valor aproximat d’entre sis-cents mil i vuit-cents mil euros. En total, un valor molt més elevat al que es necessita per la compra de l’espai nàutic, però que podria funcionar també per fer front a la despesa de dos-cents mil euros en reformes que preveu efectuar l’Ajuntament. «No és preocupant», va dir Güell, ja que només s’haurien de rehabilitar algunes parts de l’edifici, com les terrasses, i diverses filtracions que han malmès alguns espais. «Quan es compri l’edifici, es podrà entrar directament i, de mica en mica, s’aniran fent aquestes reformes», va finalitzar l’alcalde.

Actualment, el Club Nàutic es troba en funcionament amb diversos locals comercials, un centre esportiu amb piscina i una pista de pàdel tennis, un gimnàs, un restaurant, un centre municipal amb diversos tipus d’activitats, una torre mirador i sis apartaments. Té una superfície de 5.200 m² i el pla urbanístic preveu una possible ampliació de l’edifici amb 2.772 m² addicionals. Al costat d’aquest, i també inclosa en l’oferta, hi ha una parcel·la destinada a aparcaments d’uns 2.000 m². Així ho descriu l’empresa immobiliària GuinotPrunera. En total, hi ha vint-i-dos locals a l’edifici que també entren en el contracte de compra. A més, cal destacar la principal funció de la torre que, a la part més alta, acull una important base d’infraestructures de telecomunicacions mòbils de la qual «la propietat actual n’està obtenint bons rendiments i preveiem mantenir-ho», va assegurar Güell. Els serveis privats com la piscina i el gimnàs passaran a ser de domini públic.

Adaptació a les necessitats

L’Ajuntament tanca aquest acord per poder cobrir les múltiples i diverses necessitats d’Empuriabrava, on cada vegada hi viu més gent. «Actualment, hi ha uns vuit mil empadronats de vuitanta-cinc nacionalitats diferents», va explicar l’alcalde. Per això, preveuen que sigui un edifici multifuncional on s’ubicaran diversos serveis públics. Des de fa temps, a la urbanització, manca una llar de jubilats i preveuen situar-la aquí. A més, es treballa amb la idea de traslladar-hi tots els serveis que s’ofereixen actualment a l’Espai Alberes, construït en el seu moment com una llar d’infants, però que va haver d’adaptar-se perquè no hi havia demanda. «Com ara sí que n’hi ha, la intenció és recuperar l’Espai Alberes com a escola infantil per a nens i nenes de 0 a 3 anys perquè la de Castelló ja està plena», va manifestar Salvi Güell. Així, podrien ampliar-se els cursos i reubicar el servei d’ocupació i l’espai jove.

Rodrigo González, l’advocat de la propietat nàutica, es va mostrar satisfet en estar present durant l’acord de compra de l’edifici: «Jo vaig tenir el plaer i l’orgull de conèixer el fundador de Nàutiques Empuriabrava i estic convençut que, si ara ens estigués veient, estaria molt content que estigués en mans de l’Ajuntament».

L’Ajuntament pretén dotar Empuriabrava de nous espais per actualitzar la urbanització Castelló d’Empúries no va quedar al marge de l’auge del turisme a la Costa Brava durant la dècada dels anys seixanta. El 30 de setembre de 1964, l’empresa Eurobrava SA, que més tard passaria a nomenar-se Ampuriabrava SA, va presentar un projecte a l’Ajuntament de Castelló per construir una zona residencial i un aeròdrom. La intenció era construir una marina residencial inspirada en algunes ciutats turístiques de Florida. No va ser fins al 1967, però, que Empuriabrava va començar a construir els canals i els habitatges per obtenir l’estructura urbana que hi ha actualment. Des de llavors, és considerada la marina residencial més important d’Europa amb aproximadament vint-i-quatre quilòmetres de canals navegables. Atesa la seva reputació i situació geogràfica, la urbanització ha sigut sempre molt transitada i la seva població no ha cessat de créixer. L’any 2000, Empuriabrava comptava amb un màxim de tres mil habitants. Actualment, tal com explicà l’alcalde de Castelló d’Empúries, hi ha unes vuit mil persones empadronades i procedeixen de vuitanta-cinc nacions diferents. Durant els mesos d’estiu, aquesta xifra s’eleva fins als 75.000 entre habitants i visitants. Aquest creixement en les dades de població genera noves necessitats i més implicació per part de l’Ajuntament. Ja s’han destinat algunes inversions en començar l’actualització i millora de la urbanització: la construcció de voreres, la rehabilitació de ponts o la finalització de la construcció del passeig marítim han estat en el punt de mira del consorci durant els darrers anys. D’altra banda, amb els serveis bàsics que es presten a Castelló d’Empúries, s’esperava proveir a tota la població castellonina. Ara, davant la creixent demanda, sobretot a la urbanització d’Empuriabrava, es queden curts. És per això que l’Ajuntament de Castelló afronta el tancament del contracte per la compra del Club Marítim molt positivament, ja que preveuen fer front a moltes d’aquestes necessitats en aquest singular espai. Entre altres, es podrà ubicar una segona llar de jubilats al municipi, dotar de més espai a la llar d’infants de l’Espai Alberes i situar nous serveis públics a la urbanització com el gimnàs i la piscina. Si no hi sorgís cap problema, en un màxim de tres anys els habitants castellonins podran gaudir d’aquest nou espai i dels múltiples serveis que s’oferiran de forma pública.