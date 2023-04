Els usuaris d'embarcacions de Cadaqués tan privats com serveis, i representants de l'ajuntament s'han reunit aquest dissabte a dos quarts de set de la tarda a la plaça de ses Herbes del municipi. Ho han fet per signar conjuntament un manifest per demanar que el Pla Rector de l'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del parc natural del Cap de Creus tingui en compte la idiosincràsia de Cadaqués i no sigui tan restrictiu. En concret, els membres de les tres associacions que han organitzat la trobada demanen que s'elimini el punt que preveu instal·lar camps de boies a cales del municipi i també mantenir la pesca recreativa i d'autoconsum.

La signatura del manifest l'han organitzat tres entitats que tenen usuaris amb barques a Cadaqués, tant per fer-ne un ús privat com per a oferir un servei. Es tracta de l'Associació d'Usuaris d'Embarcacions d'Esbarjo de Cadaqués (AUEECAD), Som Cap de Creus i l'Associació Estació Nàutica Cadaqués-Cap de Creus. A més, han rebut el suport de l'ajuntament que també ha signat la petició. PRUG menys restrictiu La Generalitat portarà a aprovació inicial el PRUG abans de l'estiu i els usuaris d'embarcacions de Cadaqués volen que es modifiqui perquè no estan d'acord amb algunes de les premisses que inclou. La major "línia vermella", tal com detallen des de l'AUEECAD, és la de la instal·lació de camps de boies a les cales de la localitat. En un inici, el PRUG preveu fer una prova pilot i col·locar-ne a tres cales (una a Cadaqués, però també a Roses i a Port de la Selva). Mentrestant, es continuaria permetent a les embarcacions ancorar-se a altres cales (com s'ha fet sempre) i també se'n tancarien algunes. L'objectiu és recollir dades per comparar escenaris i saber com afecta cada situació a la posidònia, abans de decidir quina és la millor opció per conservar el medi. Protegir l'entorn Els usuaris d'embarcacions de Cadaqués estan d'acord que "cal aplicar mesures per protegir l'entorn natural", però demanen que siguin menys restrictives. Cadaqués té un miler d'embarcacions entre la badia i Portlligat i és l'únic municipi del parc natural sense un port esportiu ni nàutic. "Nosaltres sortim directament al parc natural i no volem haver d'anar de boia a boia", ha explicat la presidenta de l'AUEECAD, Mònica Esteve. Debat entre defensors i detractors de l’esperat PRUG del cap de Creus A més, Esteve ha afegit que amb les boies i el tancament d'algunes cales "es massificaran les que quedin obertes". A banda, "distorsionar visualment el paisatge de les cales verges" amb la seva col·locació. Per la seva banda, el secretari de l'AUEECAD, Joan Figueres, ha dit que "cal regular, però no prohibir" i ha recordat que "Cadaqués té unes característiques molt concretes i el PRUG ha de pensar amb el territori". Amb la signatura d'aquest dissabte, esperen que l'administració reaccioni i escolti les peticions dels usuaris. Durant el procés participatiu que va acabar aquest novembre també demanaven no reduir les zones de pesca recreativa i per autoconsum.