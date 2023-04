En el ple municipal de Roses es va aprovar inicialment el projecte de reforma de la vorera costat muntanya de la Gran Via Pau Casals, entre la rotonda del Mas Oliva i l’estació d’autobusos. Amb aquesta actuació, es vol uniformitzar i enjardinar aquest cèntric espai urbà per millorar la circulació de vianants, l’accés a habitatges i comerços i el paisatge urbà d’aquest punt neuràlgic del centre del municipi rosinc. Segons el projecte, s’actuarà sobre una superfície total de 2.397 metres quadrats i una longitud de 303 metres i el pressupost total del projecte és de 425.000 euros.

La Gran Via de Pau Casals és una de les avingudes més concorregudes i que suporta una quantitat més gran de trànsit rodat dins del nucli urbà de la vila. A això, se suma que està situada en una zona urbana amb una elevada densitat de població. Actualment, les voreres d’aquesta avinguda tenen diferents amplades i en alguns trams s’hi troben murets, caixes i armaris de serveis, que creen desnivells i suposen un entrebanc per a la circulació dels vianants i per a l’accés als edificis.

Expropiació voreres privades

L’existència de franges de sòl privat ha provocat que al llarg del temps s’instal·lessin aquests petits paredons divisoris entre propietats. També s’hi troben desnivells i graons, jardineres, caixes d’escomeses i pavimentacions heterogènies, que dificulten el pas dels ciutadans i els visitants per la vorera, també l’accés als habitatges i als comerços. Per altra banda, totes aquestes construccions i entrebancs també devaluen la qualitat i la vista del paisatge urbà de la Gran Via. Per poder solucionar aquesta situació, el consistori iniciarà aviat els expedients d’expropiació dels trams de vorera privats, per tal de poder dur a terme la reforma integral aprovada en el ple.

Adaptació de les instal·lacions

El projecte inclou els treballs de la nova pavimentació, la incorporació d’una franja enjardinada de quasi dos metres d’amplada al llarg de tota la vorera amb plantació d’arbrat, fins ara inexistent en aquest cantó de vorera i, a més, també s’optarà per posar espècies arbustives de baix consum hídric. Pel que fa a les instal·lacions, s’adaptaran les xarxes de serveis a la nova pavimentació d’aquesta avinguda. També se substituirà l’enllumenat públic per un sistema més eficient, així com la senyalització i el mobiliari urbà que convingui per donar una nova imatge a aquest punt.