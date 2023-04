On van els gossos perduts?

Fa uns mesos, en aquest mateix setmanari, es prengueren declaracions de la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla, qui exposava el «total desacord amb el servei que s’està donant des de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes», fet que desencadenà al trencament definitiu del conveni entre Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal i, consegüentment, amb la protectora d’animals. En contraposició, Alberto Márquez, president de l’Associació Protectora d’Animals i Plantes de Figueres, assegura que «ha passat inspecció i està tot correcte». De fet, segons la mateixa font d’informació i d’acord amb Trilla, es recolliren una quarantena de gossos que serien traslladats a la residència Canisapiens de Ventalló, encarregats d’acollir els gats i gossos perduts a la ciutat, fins a nou avís del seu propietari.

Quan es perd un gos a la ciutat de Figueres o en trobes un, quin és el primer pas? D’acord amb la regidora, es truca a Guàrdia Urbana, qui «activa el servei de Canae i dirigirà els gossos a la residència de Ventalló». Segons Trilla, la residència de Canae està a la Jonquera, però «té conveni amb l’Ajuntament de Vilafant i també de Besalú», encara que afegeix que ara, amb «Figueres, el servei que fan és de recollida». Tot i això, la regidora adverteix que «hem ampliat un centre caní a Pals» perquè aquí és complicat trobar-hi un lloc d’estada. Així doncs, segons el protocol, «el primer és intentar buscar el propietari i, si no hi ha resposta en vint-i-quatre hores, se’ls deriva a la residència», suscita Sònia Trilla.

Convenis

D’altra banda, Alberto Márquez assegura que «els gossos perduts de Figueres ara els has d’anar a buscar a Osona», lloc on són traslladats, segons detalla, «per cotxes no homologats de la Guàrdia Urbana», fet que constatà trucant ell mateix. «Ens van dir que passaven vint-i-quatre hores en una casa particular i, si no eren reclamats per ningú, els portaven a Osona», diu. No obstant això, el president de la protectora manifesta que qui recull els gossos a Figueres és Canae, però qui ho du a terme és «el ‘senyor Jose’ que treballa a la grua municipal» i, segons Márquez, «em va dir que Canae havia deixat d’existir», passant de ser una associació altruista a «una empresa d’obra i servei», denuncia.

Una tercera font, Consol Cantenys, alcaldessa de l’Ajuntament de Vilafant, sosté que «tenim conveni amb Canae i en Jose és el nostre canal de comunicació per la recollida de gossos perduts a Vilafant», però declara que cada municipi té la seva pròpia gestió. Cantenys assenyala que Canae està «formada per una xarxa de voluntaris que acullen els gossos» i, per tant, continua sent una associació sense ànim de lucre.

Per la seva banda, el president de la protectora posa de manifest que quan li van recollir els gossos de la protectora per portar-los a Ventalló «va venir una furgoneta de Madrid», de la qual assegura tenir-ne proves. «Cada mes són catorze o quinze gossos els que trobem perduts», defineix Márquez. Per això, segons explica el president, després que Canisapiens se sentís desbordat, la regidora Trilla, conjuntament amb Canae, intentaren traslladar els gossos a la residència Caniniwen, a Fortià i, finalment, a Lladruc,a Peralada, on, d’acord amb Alberto Márquez, no van ser acceptats per motius d’espais.

El que en uns inicis era un procés senzill, trucant a Guàrdia Urbana o a Canae, encarregats de trobar el xip del gos i cercar el seu propietari, ara s’ha convertit en una odissea. Abans, el gos podia ser traslladat directament a la protectora d’animals de Figueres, o bé, en funció del conveni que tingui cada municipi i el seu protocol per acollir, recollir i oferir un espai d’estada als animals perduts, Guàrdia Urbana és el punt d’inflexió per contactar amb Canae (en el cas dels municipis de Figueres i Vilafant). Encara que Alberto Márquez, «quan perds un gos a Figueres, truques a la protectora de Figueres, no?», per demanar si tenen coneixement del teu gos perdut amb les característiques corresponents.

Per tant, el quid de la qüestió és «on van els gossos perduts a Figueres?». Després que Ajuntament de Figueres i Consell Comarcal partissin peres, es retiraren gossos de la protectora que foren transportats a Canisapiens, però, un cop allà, tots ells es queden a la residència, i, segons dades d’Alberto Márquez, entren cada mes catorze o quinze gossos. Les línies del protocol a seguir quan es troba un gos abandonat o perdut, o un veí o veïna de la ciutat perd la seva mascota, són incertes. El ventall d’opcions on trobar el teu gos són molt àmplies: a Ventalló, a Pals, a Figueres, a la Jonquera? No hi ha una resolució clara, fet que genera angoixa a l’hora de retrobar-te amb el teu animal de companyia. A més, qui et garanteix el seu benestar, si no tenen un lloc estable on se sentin com a casa? Un lloc d’estada temporal mentre trobin una família adoptiva o recuperin la seva llar, després de perdre’s o escapar-se.