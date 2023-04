El túnel del vent d’Empuriabrava anuncia la seva reobertura després de quatre mesos del tancament provisional. L’encariment del cost de l’electricitat va obligar a l’exitosa empresa de vol a apagar els motors per primera vegada en deu anys. La pujada en el preu de la llum no va perdonar a particulars ni empreses i aquest últim 24 de desembre el Windoor va marxar sense data de retorn. De fet, van fer públic l’anunci del seu tancament a partir d’un breu comunicat en anglès en què només aclarien que tornarien «quan el preu de l’electricitat torni a ser assumible de nou».

Ara, l’empresa de paracaigudisme indoor fa un compte enrere a la seva pàgina web per tornar a engegar els motors del negoci. Tal com ells mateixos escriuen, «renaixeran» aquest Divendres Sant i romandran oberts tot el cap de setmana. Per celebrar la seva tornada, l’empresa presenta tres ofertes pels clients que adquireixin l’entrada a través de la seva web: un codi de descompte per gaudir d’un 10% en packs individuals; mitja hora gratis per un pack de cinc hores i, pel de deu hores, n’ofereixen una d'extra gratis.

Fins al juny, el túnel del vent obrirà només els caps de setmana i, llavors, ampliarà el seu servei a cinc dies. Al juliol ja obriran cada dia sense descans.