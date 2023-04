Amb el mateix paviment vermellós i el petit mur de pedra seca que el delimita, la perllongació del passeig per a vianants d’Empúries des de Sant Martí cap a la desembocadura del Riuet està pràcticament acabada i la gent ja hi pot transitar. L’Ajuntament hi ha invertit mig milió d’euros. El tram final, entre el carrer de les Dunes, on hi ha un establiment hoteler, i el pont del Riuet s’ha de deixar per a quan s’executi la urbanització prevista de tot el sector. L’Ajuntament també assenyala que «la connexió s’acaba just abans de Sant Martí, ja que també es preveu una fase que englobi el pas del passeig pel vial que passa per la Miranda, que actualment necessita una millora». L’alcalde, Josep Bofill, considera que «aquesta obra incrementa l’interès que ja tenia el passeig d’Empúries des de 1992 i potencia la protecció de la duna litoral i el pas dels veïns».