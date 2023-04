Espolla va estrenar, diumenge passat, la renovació de la plaça de Sant Jaume, una obra promoguda per l’Ajuntamernt amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. L’acte, presidit per l’alcalde Carles Lagresa i el diputat Joan Fàbrega, va servir per a reconèixer la feina de Jaume Coderch, batlle de la població entre 1979 i 2011. Autoritats i veïns també van visitar les reformes del Centre Cívic.