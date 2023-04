Sònia Máiquez, de 45 anys i administrativa de professió, encapçalarà la candidatura de Compromís per Navata a les eleccions municipals del proper 28 de maig. L'acte de presentació de la candidata ha tingut lloc aquest dissabte al Centre Cívic, davant de més d'un centenar de persones, entre les quals l'actual alcalde, Jaume Homs que donarà pas a la nova cap de llista després de 36 anys al capdavant del consistori.

"Soc una enamorada del nostre poble i em comprometo a dedicar-m'hi amb honestedat, responsabilitat i voluntat de diàleg. Aporto, com a treballadora de l'Ajuntament, la meva experiència en gestió administrativa i el meu compromís per Navata. El compromís d'escoltar, gestionar, promoure i compartir amb valentia i empenta per poder seguir aportant valor al poble i als seus habitants", ha explicat Máiquez.

A l'acte hi ha assistit l'exdelegat de la Generalitat a la Unió Europea, Gorka Knörr.