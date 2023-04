Jesús Quiroga serà el número 2 de la llista d’Esquerra Republicana de Figueres amb vista a les eleccions municipals del 2023. Quiroga, en aquest mandat ha estat segon tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria.

Quiroga ha destacat que “en aquests quatre anys hem treballat intensament per posar els figuerencs i figuerenques al centre de totes les polítiques, per millorar la seva qualitat de vida. Hem iniciat el procés de transformació a la ciutat, desencallant temes endèmics i per això, vull seguir en aquest projecte, que m'il·lusiona, perquè estimo la meva ciutat". A més, ha afegit que "hem potenciat l'aposta per la formació professional a la ciutat, augmentant els cicles que ofereixen els centres formatius de Figueres, per fer que Figueres sigui un referent en aquest tipus de formació".

La candidata a l’alcaldia per Esquerra a Figueres, Agnès Lladó, ha ressaltat la gran tasca que ha fet Quiroga. "En Jesús Quiroga representa aquesta barreja de capacitat, experiència, coneixement de ciutat i un perfil professional brillant. M’honora que algú de la seva vàlua estigui en el nostre projecte".

Nascut a Figueres (1967), Quiroga és actualment subdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Ha estat director general de la xarxa ocupacional del SOC i del 2004 al 2008 va ser director de l’Oficina de Treball de Figueres. Llicenciat en Filosofia i Lletres i amb un postgrau en Ciències Polítiques i de l’Administració, en els dos casos per la Universitat de Barcelona, Quiroga va ser regidor de l’Ajuntament de Figueres del 1999 al 2007 com a independent. Entre altres, va impulsar l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà, va elaborar el primer Pla Local de Joventut i va crear la xarxa municipal de Centres Oberts per a Joves. També va ser el responsable de la creació de l’Àrea d’Immigració.