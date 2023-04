L'Ajuntament de Figueres enterra el conflicte amb la Guàrdia Urbana amb un acord per augmentar el preu de l'hora que es paga per les hores treballades en grans esdeveniments com l'Acústica o el Nadal passant dels 22 als 36,51 euros (un 65% més). L'acord també inclou el compromís d'encarregar una nova valoració de llocs de treball de tots els empleats municipals i abordar a la propera mesa general de negociació com s'ha de compensar econòmicament la perllongació de jornades. L'acord, que compta amb diversos informes negatius, posa fi a mesos de protestes en el si del cos policial. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha defensat la decisió: "És un conflicte que havia de finalitzar d'una vegada".

La confrontació entre la Guàrdia Urbana i l'equip de govern de Figueres fa mesos que dura. Va arribar al seu punt àlgid a l'estiu amb la celebració de l'Acústica. L'Ajuntament va decretar situació d'emergència per obligar el cos a fer hores extra per cobrir l'esdeveniment. El sindicat SIP-Fepol va anunciar que recorreria la decisió i en demanaria la suspensió cautelar però, finalment, el contenciós ho va desestimar al·legant que havia de prevaldre "l'interès general" davant d'una "situació de risc".

Després de tornar-se a asseure a la mesa de negociació, les converses es van tornar a trencar a finals del 2022. Els sindicats van anunciar noves mobilitzacions. La gota que "va fer vessar el got" va ser que pretenien incloure a les fitxes laborals la disponibilitat sense pagar-la. També es van excloure tres noves fitxes que havien "pactat" i que els excloïa de l'augment de remuneració per treballar festius i per nocturnitat, que sí que s'havia aplicat en els treballadors esportius i de museus.

La situació havia provocat que la policia deixés de fer hores extra i protestés cada mes a les portes del ple. A més, es plantejaven irrompre en campanya electoral per les municipals. En la darrera mesa general de negociació, però, s'ha arribat a un acord.

Això passa per modificar el preu de l'hora que es paga per treballar en grans esdeveniments. Fins ara, es pagava a 22 euros i ara passaran a abonar-se 36,51 euros. Aquest canvi afecta esdeveniments com l'Acústica o el Nadal. "Em sembla que pagar 22 euros per treballar per Reis ens hauria de fer pensar", ha dit el vicealcalde.

Casellas ha explicat que, malgrat que compta amb informes negatius de recursos humans, intervenció i secretari, era un canvi de justícia i que, a més, "no suposarà un augment de la despesa". Així ho acredita, ha dit, un informe del cap de la Guàrdia Urbana. En aquest sentit, ha admès que tot i que sempre ha defensat que no aprovaria acords amb informes desfavorables, aquest era necessari.

D'altra banda, s'ha acordat deixar sobre la taula la modificació de fitxes aprovada sense acord de la mesa de negociació. A canvi, s'han compromès a encarregar una valoració de llocs de llocs de treball de tots els treballadors, inclosa la Urbana. "Crec que arriba un moment que s'han de solucionar els conflictes i fa aconsellable aprovar aquest dictamen. No podem estar sempre pendents que ens ho resolguin els tribunals", ha afegit Casellas.

Finalment, ha explicat que a la propera mesa general de negociació s'abordarà un "serrell" que queda pendent i que té a veure amb la perllongació de la jornada laboral.

Els grups de l'oposició han celebrat que s'hagi assolit un acord però han criticat els canvis de posicionament del regidor de Seguretat, Pere Casellas. Junts per Figueres i Cs hi ha donat suport i els regidors no adscrits s'han abstingut.