La candidatura del PSC de Figueres incorporarà per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig el figuerenc Dídac Capel com a número 5. El cap de llista i actual vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, aposta per Capel, una persona jove i vinculada des de fa molts anys amb el món associatiu i l’esport.

Dídac Capel té 29 anys, treballa en una assessoria fiscal, i als 16 anys ja es va implicar amb l’associació de veïns del Turó-Nova Estació. Paral·lelament, va formar part activa de l’associacionisme juvenil dins l’entitat figuerenca Xiprers al Vent, on va ser tresorer i cap d’agrupament. A Minyons Escoltes i Guies va desenvolupar tasques d’àmbit internacional. Per Capel l’esport és una part important de la seva vida, actualment practica escalada. A l’hora de definir-se, ell mateix diu que és “una persona activa i compromesa amb la comunitat”. Capel afegeix: “Les meves passions són l’esport i la col·laboració en projectes socials”.