Estat i Generalitat han signat el conveni per a la remodelació i ampliació de l'estació intermodal de Vilamalla. Les obres tindrà un cost total d'uns 13,8 MEUR i les administracions finançaran els treballs al 50%. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores, ha avançat aquest divendres els detalls del projecte, que persegueix l'objectiu de millorar l'accessibilitat a l'estació actual de viatger i ampliar i adaptar les instal·lacions de la terminal de càrrega. Flores ha remarcat que Vilamalla està ubicat en un entorn estratègic per garantir la connexió de mercaderies entre l'Estat i Europa, a través de la frontera francesa, amb ample europeu.

D'acord amb el conveni rubricat, entre les actuacions que s'hi faran destaca el pas inferior entre les andanes de l'estació i una nova configuració de la terminal de càrrega, que inclou la implantació de l'ample mixt (l'ibèric i l'ample europeu) a diverses vies. Els treballs també serviran per adequar les instal·lacions existents i crear una via nova d'apartat per a la formació i estacionament de trens de fins a 750 metres.

Segons exposa el ministeri en un comunicat, la solució acordada està en fase de projecte bàsic, ja redactat i en supervisió. L'Estat destaca que el disseny s'ha fet tenint en compte una visió de conjunt que inclou l'estació de rodalies i mitja distància de passatgers (que és titularitat d'Adif) i la de càrrega (propietat de la Generalitat).

L'acord explicita que la Generalitat col·laborarà en la redacció dels projectes, cofinançarà les actuacions, aportarà un terrenys, impulsarà l'execució de les obres que són competència catalana i, sobretot, promourà la regulació de la connexió de les infraestructures entre l'estació i la terminal.

Per la seva banda, Adif redactarà i aprovarà els projecte, cofinançarà les actuacions, impulsarà l'execució de les actuacions que li pertoquen, assumirà les atribucions relacionades amb la xarxa ferroviària d'interès general (entre les que s'hi inclou el manteniment, la gestió de l'explotació i garantir l'operativitat de les vies d'apartat) i s'encarregarà de l'operativa associada al servei de viatgers de l'estació.

Finalment, les administracions han pactat fer les accions de coordinació necessàries vinculades a la planificació, definició i execució dels projectes i de les obres. Les aportacions econòmiques que pertoquin a cada administració s'hauran d'incloure als pressupostos.

L'Estat exposa que aquest acord és un exemple de col·laboració institucional i de l'ús eficient dels recursos públics per impulsar el creixement econòmic, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible del transport de mercaderies.