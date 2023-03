L'Ajuntament de Figueres ha renovat la ruta turística del patrimoni. S'han actualitzat els tòtems informatius, el contingut i el disseny. Aquesta ruta té com a objectiu donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i els espais urbans històrics de Figueres. Es tracta d'un itinerari d'onze punts emblemàtics vinculats a la identitat figuerenca, i a esdeveniments i personatges destacats de la ciutat. Al seu entorn proper es troben edificis nobles d'arquitectes i mestres d'obres catalans.

El recorregut és el següent: Places de l'Escorxador i de la Palmera, Plaça del Gra, Plaça Josep Pla, Plaça Dr. Ernest Vila, La Rambla, Plaça de l'Ajuntament, Plaça de l'Església, Plaça de la Tramuntana, Plaça Gala-Salvador Dalí, Plaça de les Patates i Carrer Ample i carrer Joan Maragall.

També s'ha fet un condicionament i reparació dels tòtems en mal estat. Ara, els vinils contenen el text en català i un codi QR amb l'enllaç dels textos en anglès, francès i castellà, s'han enumerat els tòtems i ara inclouen un mapa de situació de tota la ruta.

S'ha editat un nou fulletó que és un complement de la ruta i inclou un llistat d'edificis d'interès patrimonial propers a cada tòtem, però com a novetat, hi ha un mapa de la zona de cada tòtem per poder trobar aquests edificis, així com diverses fotos antigues complementàries.

El regidor de Turisme, Alfons Martínez, ha explicat que "era important renovar i restaurar la ruta del patrimoni i va en la línia de tenir tota l’oferta turística ordenada a la ciutat".