L'Ajuntament de Figueres ha aprovat provisionalment, aquest dijous, el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb els tretze vots favorables dels regidors de l'equip de Govern format per ERC, PSC, Canviem Figueres, Guanyem Figueres i els dos regidors no adscrits de Figueres Futur. El vot favorable de Joselín Castelló, representant de Guanyem, ha provocat que la CUP hagi demanat públicament que plegui, ja que la formació independentista volia que votés en contra. Jordi Masquef (Junts) i Héctor Amelló (Ciutadans) han defensat l'abstenció dels seus grups. L'alcaldessa Agnès Lladó ha impedit que també prengués la paraula la regidora Núria Galimany, també de Junts, perquè l'exposició del posicionament de cada grup està reservat als portaveus respectius. Pere Casellas (PSC) ha criticat que els governs anteriors no haguessin generat majories per a aconseguir-ho.

El pla substituirà el Pla General del 1983 un cop sigui aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Catalunya. La defensa del document ha anat a càrrec del regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel. "Avui posem les bases de la Figueres dels pròxims 20 anys", ha dit l'alcaldessa, Agnès Lladó. Tots els grups han lloat la feina feta pel director d'Urbanisme, Camil Cofan, i el seu equip. Entre els temes debatuts hi ha hagut la modificació de planejament que necessitarà el projecte de la Sala Edison per a poder tirar endavant tal com el voldria el seu propietari, Antoni Escudero. Figueres porta al ple el POUM que deixa enrere 40 anys d’història