Sònia Trilla serà la candidata socialista a Vilamalla en les properes eleccions municipals del 28 de maig. La regidora de Figueres ha explicat que fa el pas d'encapçalar aquest projecte perquè vol treballar per aconseguir que Vilamalla "sigui un municipi amb oportunitats per a la seva gent i que aprofiti bé les grans potencialitats que té". Trilla considera que Vilamalla té recorregut per al a millora, ja que “al municipi li falta una empenta per convertir-se en un poble pioner” .

Sònia Trilla ha estat regidora de Serveis Urbans, Espai públic, manteniment i Medi Ambient durant els últims 4 anys a Figueres. L’alcaldable socialista per a la capital de l’Alt Empordà, Pere Casellas, ha valorat molt positivament la feina feta per Trilla aquest darrer mandat i ha destacat “la seva aportació i dedicació al municipi”. Casellas, que s’ha mostrat convençut que Sònia Trilla serà una gran alcaldessa de Vilamalla, ha manifestat també que Trilla “seguirà vinculada amb l’agrupació de Figueres i amb el projecte animalista a Figueres i a tot Catalunya”. Per a Casellas, “és una llàstima que la Sònia deixi de ser regidora a Figueres, on ha fet una gran tasca”. “Però després de pensar-ho i valorar-ho, creiem que és la millor aposta per a Vilamalla", ha afegit. La sortida d’Álvarez genera discrepàncies en el relleu de la candidatura electoral