A l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) hi ha preocupació per la greu sequera que continua a Catalunya. Samuel Reyes, director de l’agència, ja ha avisat en una entrevista amb El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de l'EMPORDÀ: que si no arriben pluges aviat, només hi haurà una sortida: començar a imposar restriccions en l’ús de l’aigua a les cases.

Quan seran les restriccions? Dependrà de cada municipi, però segurament a partir de l’estiu, a l’agost, possiblement: «A l’agost podríem començar a notar restriccions a les cases». Si continuem com fins ara, en quatre mesos alguns municipis entraran en aquesta fase. I hi haurà més restriccions que en l’actual escenari d’excepcionalitat. Es podria passar als 200 litres per persona al dia i després anar reduint. Es tallarà l’aigua? Es pot tallar a certes franges o se’n pot reduir la pressió. Això va en funció de la capacitat de cada poble i ciutat. L’ACA marca una dotació màxima. A cada lloc determinen com la compleixen. De moment, per complir amb els 230 litres per persona al dia, no han calgut aquestes mesures, perquè cada persona de mitjana en gasta una mica més de 100. La diferència entre aquests 100 i els 230 és el que es consumeix a hospitals, restaurants, empreses. Si la dotació diària es redueix (pot arribar a 160 l/persona), s’acabarà per limitar l’aigua de l’aixeta, segons assegura el director de l’agència, Samuel Reyes. N’hi haurà prou, amb les pluges primaverals? Els models parlen d’una quantitat de pluges semblant a la que cau cada any a Catalunya. El problema és que en aquests moments la sequera és tan extrema que haurien de ser pluges intenses i que duressin uns quants dies, perquè la situació es pugui revertir. És important que caigui a les capçaleres dels rius, i no a la part baixa. Com està el pantà de Sau? A menys del 8% de la capacitat. L’operació de desembassament d’aigua de Sau cap a Susqueda continua en marxa, i així es mantindrà fins que l’aigua de Sau perdi qualitat, cosa que podria passar amb les altes temperatures d’aquesta setmana. Si això passa, l’operatiu se suspendrà. La sequera extrema obliga a sacrificar els peixos de Sau per preservar la qualitat de l'aigua