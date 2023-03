Figueres enderroca part de l’antiga muralla carlina dels Caputxins del segle XIX

Les obres d’urbanització del carreró de Caputxins acaben de generar una nova polèmica relacionada amb la conservació del patrimoni de Figueres, ja que els treballs que impulsa l’Ajuntament han comportat l’enderroc d’un tram original de l’antiga muralla del convent, que era una de les més ben conservades de Catalunya i que es va aixecar durant la tercera guerra carlina, entre 1872 i 1876.

El regidor del grup de Junts, Josep M. Bernils, ha mostrat la seva «sorpresa i indignació» en veure «com les obres d’urbanització del carreró han comportat la destrucció parcial de la muralla carlina. Un tros d’història de Figueres que, en l’aprovació del projecte, vàrem demanar que es protegís i que es valorés. Aquest n’és el resultat. Per fer un pas de vianants, creiem que hi havia altres fórmules i esperàvem una sensibilitat més gran per part del govern municipal».

El projecte en qüestió va ser aprovat per la Junta de Govern local el 4 de novembre de 2021, però no s’ha pogut executar fins ara a causa de diverses complicacions amb la licitació, segons ha manifestat el vicealcalde socialista Pere Casellas, el qual considera que «és una obra que fa ciutat». El projecte té com a finalitat «millorar la connectivitat per guanyar un nou espai de passeig entre el centre i el parc de les Aigües». Les pedres extretes del mur s’han apilonat al costat del forat per a una previsible reconstrucció parcial.

Es dona la circumstància que aquest espai es va preservar mentre va ser ocupat provisionalment per l’escola Parc de les Aigües, fins i tot quan va caldre entrar i treure els barracons. Els arquitectes que van dissenyar el col·legi van tenir cura de guardar tot el perímetre de la muralla que confrontava amb la nova construcció. Un fet que també es va repetir mentre van durar les obres de restauració de l’antic convent.

El precedent del trencadís

Juntament amb l’antic convent aixecat el 1760, la muralla carlina i l’assecador de cadàvers dels frares caputxins representen un conjunt patrimonial que ara s’ha vist afectat, com ja va passar amb el trencadís del teatre el Jardí, amb un nou conflicte sobre la preservació del patrimoni històric de Figueres. L’enderroc del tram de muralla original ha generat sorpresa entre el veïnat de l’avinguda Costa Brava.