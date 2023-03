Vilanant ha inaugurat aquest diumenge l'edifici rehabilitat de l'antiga rectoria on hi ubicarà l'Ajuntament. L'equip de govern liderat per l'alcaldessa, Anna Palet, tanca així "el cercle" iniciat el 2015 quan el consistori va cedir les seves dependències, que eren les antigues escoles, a la quarantena d'alumnes del col·legi i va traslladar l'Ajuntament als mòduls prefabricats on feien classe. "Ensenyament ens deixava el barracó però calia pensar en adquirir un edifici per fer-hi l'Ajuntament, el dispensari i correus i vam començar a treballar-hi", explica Palet. "Ha estat un camí de vuit anys, una crisi econòmica i una pandèmia però, finalment, hem aconseguit tres subvencions", remarca Palet.

Les obres han costat uns 450.000 euros dels quals 200.000 s'han finançat amb fons Next Generation, 135.000 a través del PUOSC i 100.000 de la Diputació. "Tenint en compte que el pressupost anual del municipi és de 300.000 euros, aquesta és l'obra en majúscules", explica Palet. A tot això, s'hi suma el fet que l'antiga rectoria és un edifici "molt important" i "arrelat" al municipi. "Poder-nos ubicar aquí té molta simbologia", assegura. "Ara tanquem el cercle que vam començar fa deus anys quan vam entrar com a govern a l'Ajuntament", explica l'alcaldessa. "Vam trobar un deute molt gran i un municipi sense infraestructures. No teníem ni dispensari i vam haver de plantejar un projecte de poble on poguéssim tenir els equipaments que té qualsevol altre municipi", afegeix. En aquell moment, s'estava restaurant l'edifici, que sempre havia funcionat com a escola, i que l'anterior equip de govern es va quedar per fer-hi l'Ajuntament. Era un edifici construït els anys 20 per acollir els estudiants d'aquest municipi i de Taravaus. Amb les obres, els alumnes es va traslladar en dos mòduls prefabricats i l'equipament es va rehabilitar per ubicar-hi les dependències municipals. Paral·lelament, es va demanar a Ensenyament la construcció d'un nou col·legi. Una petició, però, que no es va fer realitat. L'any 2015 l'equip de govern va decidir revertir aquesta situació i canviar les regles de joc. Els alumnes –una quarantena- tornarien a les antigues escoles i els treballadors municipals s'instal·larien als barracons, fins ara.