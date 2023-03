El Departament d'Acció Climàtica ha entregat aquest dijous deu distintius de garantia de qualitat ambiental a centres d'activitats marítimes. L'objectiu és distingir aquelles empreses d'esbarjo que minimitzin l'impacte sobre els ecosistemes naturals i fomentin el respecte i la sensibilitat ecològica. Els centres que ja l’han obtingut són, a l'Alt Empordà, el Centre d’Immersió Port de la Selva i el Club Nàutic Port de la Selva; i al Baix Empordà, l'Oceansub-Estartit, Diving Center la Sirena, Medas Poseidon-Diving center la Sirena, Start Derivada-Diving center la Sirena, Unisub Estartit, El Rei del Mar, Costa Brava Divers l’Estartit i Medaqua 13 Service. A més, aquest dijous s'ha presentat una guia de bones pràctiques nàutiques i subaquàtiques.

La directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, i el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, han lliurat aquest dilluns els distintius als deu centres d'activitats nàutiques que garanteixen la qualitat ambiental. El febrer de l'any passat el Departament d'Acció Climàtica va aprovar crear aquests distintius per assegurar-se que les empreses siguin respectuoses amb el medi aquàtic quan realitzin les seves activitats.

Per demanar aquest certificat, els centres han d'estar registrats a la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible i complir amb tots els requisits de qualitat ambiental que s'estableixen. Aquestes condicions posen el focus especialment en la conservació del medi ambient i la sensibilització dels usuaris envers l'entorn. També es demana una òptima gestió dels residus, fomentar la mobilitat sostenible i comprar productes més respectuosos amb el medi ambient, a banda de treballar per l'estalvi energètic i el d'aigua.

La necessitat de crear aquests distintius surt arran del creixement turístic en les zones del litoral de Catalunya des del 1960 fins a dia d'avui, que ha convertit el turisme en una font important de negocis. Això ha generat l'obertura d'empreses recreatives, entre elles els centres d'activitats marítimes. A dia d'avui hi ha més de 500 centres en actiu a Catalunya registrats al Departament d'Acció Climàtica.

Ara, volen que tots aquests negocis fomentin un esbarjo sostenible i garantint la biodiversitat del fons marí, al mateix temps que consciencien als usuaris de la seva riquesa. Conjuntament amb els distintius, el Departament ha presentat aquest dijous una guia de bones pràctiques nàutiques i subaquàtiques.

En aquest text hi ha consells pràctics per actuar de manera responsable quan es faci una activitat marítima recreativa. En aquest sentit, a la guia es pot trobar informació sobre quins són els hàbitats marins d’interès a Catalunya i la importància de les praderies de posidònia, així com un mapa amb les àrees marines protegides.

En un altre apartat, la guia descriu els centres on es poden practicar activitats marítimes recreatives a Catalunya i distingeix entre acadèmies nàutiques(19%), que imparteixen la formació teòrica i pràctica necessària per poder obtenir les titulacions oficials de nàutica d’esbarjo; centres d’immersió (34%), que ofereixen la pràctica d’almenys una d’aquestes activitats: activitats subaquàtiques, amb la supervisió de guies o instructors/ores o sense cap supervisió, o formació per practicar les activitats subaquàtiques amb garanties i seguretat; i centres nàutics (47%), que ofereixen la possibilitat de fer activitats nàutiques recreatives o de pesca a la mar o a qualsevol altre medi aquàtic amb seguretat i qualitat.

Finalment, el text apunta quines són les bones pràctiques pel que fa a les activitats nàutiques amb embarcacions, com ha de ser una embarcació sostenible i com gestionar els residus un cop a bord, bones pràctiques de fondeig, i recorda l’existència de l’aplicació gratuïta FanCat, que ofereix informació sobre el fons marí i mostra en tot moment on hi ha hàbitats protegits, què has de fer si et trobes fauna marina protegida en perill o comportaments respectuosos amb els cetacis. Pel que fa a la pesca recreativa responsable, s’incideix en quines són les espècies vulnerables i s’apel·la a utilitzar alternatives ecològiques als ploms i hams convencionals. La darrera part fa referència al busseig d’esbarjo responsable i al busseig en coves.