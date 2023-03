Els representants dels sindicats de presons (UGT, CCOO, CATAC i CSIF) a Puig de les Basses, la presó de Figueres, han iniciat una tancada al Despatx de direcció per reclamar més seguretat pels treballadors i denunciar les agressions que pateix el col·lectiu. La tancada coincideix amb la tancada que des d’ahir duen a terme més de 300 funcionaris a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.

Els representants sindicals del centre figuerenc condemnen les agressions patides per treballadors a diverses presons catalanes durant les últimes setmanes per part d'interns "perillosos i inadaptats". A través d'un comunicat, els sindicats asseguren que mantindran la protesta fins que la Conselleria de Justícia no prengui «mesures adients per canviar aquesta dinàmica». Concretament, demanen dos punts: un increment net de la plantilla i un canvi en les polítiques penitenciàries per «garantir la seguretat dels centres i la protecció dels treballadors». Sobre el primer punt, els sindicats indiquen que el Departament s’ha mostrat obert a regular l’ús d’aerosols, crear cel·les especials per interns perillosos o revisar protocols de seguretat, però no s'ha arribat a cap acord per incrementar el personal, fet que ha trencat les negociacions.

En aquest sentit, alerten que a partir del dijous hi haurà mobilitzacions «generalitzades» a tot el territori mentre no s’assoleixi un acord «digne» per solucionar el problema que arrosseguen des de fa anys. A més, també s'han solidaritzat amb Per ara, els sindicats han convocat concentracions a les portes de tots els centres penitenciaris demà a les 12 hores.

L’any passat es van registrar 60 agressions a la presó de Figueres i 1.231 al conjunt dels centres penitenciaris catalans.