A l’inici d’aquest mandat, el Govern de Castelló d’Empúries va posar en marxa el projecte de distribució del terme municipal, especialment els seus nuclis habitats, en vuit zones, cadascuna de les quals està en mans d’un dels regidors del cartipàs municipal. Des de més de tres anys de funcionament, la primera tinent d’alcalde i regidora de l’àrea de Participació Ciutadana, Anna Massot, en fa un balanç «favorable», ja que la seva execució «ha permès agilitzar el contacte amb el veïnat per resoldre temes sobretot quotidians i que ens ajuden a millorar el municipi entre tots plegats».

La distribució es va fer seguint criteris demogràfics i de proximitat geogràfica, de manera que el nucli antic i Castellonou van quedar englobats a les zones 1 i 2, mentre que Empuriabrava es va dividir en sis parts (zones 3 a 8) emmarcades pel riu la Muga, el rec dels Salins, el front de mar i la zona del Mas Nou i la C-260. Els disseminats i els terrenys del parc natural dels Aiguamolls van quedar adscrits a la zona 2.

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament, entre el 25 de juliol de 2019 i el 31 de desembre del 2022, els regidors han acumulat un total de 283 reunions i trobades amb els veïns i representants de les entitats dels diferents nuclis. En el top dels deu punts territorials on la regidoria de zona ha tingut més actuacions derivades de l’interès veïnal per resoldre qüestions relacionades amb cada barri hi ha Mas Nou 878), Castelló Zona Sud (64), Puigmal (20), Castelló Zona Nord (18), Montseny (14), Carlit (11), Montgrí 11), Alberes (8) i Sant Maurici (8). Anna Massot destaca «la importància que tenen els nuclis on hi ha una representació veïnal o comercial potent, com és el cas del Mas Nou, ja que ens permet tenir un contacte constant i fluid, la qual cosa ens trasllada a la solució dels temes que es plantegen. Com a Govern, estem amatents a tot el que passa en el municipi, però tenir interlocutors representatius ajuda molt».

La majoria d’actuacions estan vinculades a aspectes relacionats amb la via pública (89), la senyalització viària (48), la neteja (40), queixes per sorolls o aldarulls (40), aspectes circulatoris (38), l’arbrat i la jardineria (36), l’enllumenat (29) o el mobiliari urbà (17). L’Ajuntament també rep queixes pel mal estat de solars privats (15) o conflictes veïnals (12). Altres camps, però, denoten una bona satisfacció pels serveis, com ara el transport públic, que només ha rebut dues intervencions.

La regidoria de zona, segons Massot, «és una eina de participació molt eficaç que permet l’empoderament de la ciutadania en la gestió del municipi».