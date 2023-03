Montse de la Llave rellevarà Consol Cantenys com a cap de llista pel PSC a Vilafant. L'actual primera tinenta d'alcalde va explicar el seu projecte en un acte de presentació celebrat aquest divendres al vespre al centre cívic Les Mèlies. La trobada va comptar amb el suport de l’actual alcaldessa, Consol Cantenys, el primer secretari de PSC de Vilafant, Víctor Grau, i la portaveu del grup Socialistes-Units per Avançar al Parlament, Alícia Romero.

Montse de la Llave va explicar que per al proper mandat compta amb un equip “jove i potent” que té l’ambició de treballar perquè Vilafant “sigui un espai de progrés, transformació i referent per a la resta de municipis, mantenint la seva essència”. L'alcadable va anunciar la creació d'una regidoria de Desenvolupament Sostenible i Participació.

En l’àmbit econòmic, la candidata socialista a l’alcaldia va assenyalar “la importància d’aprofitar les sinèrgies al voltant de l’estació del Tren d’Alta Velocitat i les noves infraestructures que han de beneficiar al municipi”. En l’àmbit social, la candidata socialista va exposar la seva intenció de donar protagonisme a la cultura i el patrimoni i d’implicar en les activitats tant al jovent com a la gent gran del municipi.

Per la seva part, l’actual alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, va explicar els seus motius per no presentar-se a la reelecció i va expressar també l’orgull per la feina ben feta. Cantenys va assegurar que per a ella ha estat “un honor i privilegi” ser alcaldessa i haver conegut molt a fons el municipi.