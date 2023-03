L'Associació de Micropobles de Catalunya lidera una prova pilot a diversos municipis petits de l'Alt Empordà per fer "front comú" contra les violències masclistes. La iniciativa, que compta amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Girona i la Subdelegació de l'Estat, busca implicar totes les comunitats, des de l'educativa a la institucional, a través de diverses iniciatives com ara el cinema i els tallers de contes, on es "deconstrueixen" relats per construir-ne de nous.

L'escola de Cistella del ZER Empordà ha acollit aquest divendres el primer d'aquests tallers on hi ha participat infants i gent gran, alguns dels quals antics alumnes. Si el projecte funciona s'estendrà a d'altres municipis empordanesos i de la resta de Catalunya.