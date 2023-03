L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roses ha adquirit tres estacions que permeten als ciclistes fer tasques de manteniment per posar les seves bicicletes a punt o realitzar reparacions en cas de petites avaries, sense haver de dur a sobre les eines necessàries. La primera d’elles, situada a l’entrada del Port Esportiu, ja està operativa, mentre que les dues restants s’instal·laran durant els propers dies a la zona esportiva i al casc antic.

Fer petites reparacions i tasques de manteniment com ara inflar les rodes, ajustar els frens, collar cargols o fins i tot reparar una punxada al mig del carrer, ja és possible a Roses sense haver de portar eines a sobre, gràcies a l’estació d’autoreparació d’ús lliure situada al Port Esportiu. "Estem molt contents de poder posar a l’abast de tothom aquesta nova eina -assenyala la regidora d’Esports de Roses, Verònica Medina-, que permetrà donar una solució ràpida a tota la gent que utilitza la bicicleta per desplaçar-se o fer esport al municipi".

Cada estació està formada per una columna que guarda al seu interior una bomba d’aire i un joc d’eines subjectes a la base mitjançant cables d’acer, amb claus hexagonals Allen, una clau anglesa, unes alicates, un tornavís pla i un altre d’estrella i dos palanques de plàstic per treure la coberta de la roda en cas que es necessiti canviar la càmera d’aire. Per a una còmoda i correcta manipulació es pot subjectar la bicicleta a la columna mitjançant uns ancoratges amb gomes.

Per poder fer-ne ús, cal dipositar una moneda de 0,50, 1 o 2 euros, que és retornada després de fer ús del material. Amb aquestes estacions, l’Ajuntament vol oferir un servei extra als molts ciclistes del propi municipi i visitants que circulen per Roses, permetent-los deixar les seves bicis preparades abans o després de les seves rutes o solucionar qualsevol imprevist que els pugui sorgir.

Els dos terminals que s’instal·laran els propers dies s’ubicaran a la zona esportiva, entre el Pavelló Poliesportiu i la Piscina Municipal, i al casc antic, concretament al costat de la comissaria de la Policia Local. D’aquesta manera, els ciclistes que puguin requerir aquest servei comptaran amb tres punts estratègics en diferents àrees de la població per poder solucionar l’avaria o posar al dia la seva bicicleta.