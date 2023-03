L'edifici que acollirà l'arxiu de l'arquitecte figuerenc Enric Ruiz-Geli s'ubicarà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Figueres a tocar del castell de Sant Ferran. L'estudi preliminar, que l'arquitecte ha presentat aquest dimarts, preveu que l'edifici consti d'una planta baixa amb una torre i una cúpula elevada –que emula la torre Galatea del museu Dalí- i esdevingui un 'living lab' dedicat a l'educació a través de l'arquitectura. "Hi estaran alineats el contingut i el continent", ha dit l'arquitecte durant la presentació. De moment, no se n'ha fet públic el cost ni com es finançarà. El que sí que s'ha anunciat és que la ciutat li cedirà els terrenys, que actualment ocupen les pistes de tennis de la pujada del castell.

S'ubicarà en un punt estratègic creant una mena de triangle cultural: just al mig del castell de Sant Ferran i el Museu Dalí. El projecte d'arxiu de Ruiz-Geli encara no té data ni finançament però sí emplaçament. Aquest dimarts l'arquitecte ha presentat l'estudi previ, que ha anomenat 'Me We'. S'ubicarà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament d'uns 4.000 metres quadrats, just a la zona on actualment hi ha les pistes de tennis que s'han de traslladar a sobre del pàrquing de l'hospital.

El POUM preveu, de fet, usos culturals per a aquests terrenys un cop quedin alliberats. I, a través dels fons Next Generation, està previst reurbanitzar la pujada del castell. D'aquesta manera, en paraules de l'alcaldessa, Agnès Lladó, es crearà un "itinerari cultural" nou a la ciutat i a pocs metres del centre.

L'arquitecte va anunciar fa unes setmanes que cediria l'arxiu a la ciutat, on va néixer, però ja va avançar que no seria "ni un museu, ni un centre cultural" i que, banda de maquetes i esbossos, hi haurà obres d'altres autors que formen part del seu fons.

Ara, ha fet un pas més i ha explicat que la voluntat és que l'edifici –estretament vinculat a l'energia i la natura- serà una peça de l'arxiu en si mateixa. "La idea és que sigui un 'living lab' dedica a l'educació a través de l'arquitectura" i que "contingut i continent" vagin de la mà.

Una cúpula amb "nitrogen"

Ruiz-Geli preveu, d'entrada, una primera fase amb la construcció d'una planta baixa i una torre amb una gran cúpula amb vistes 360 graus que planteja com una mena d'observatori. L'equipament ocuparia uns 1.300 metres quadrats de la superfície disponible. "Ha de ser una mena de far de llum del territori", ha dit. Per això, ja treballa amb diverses empreses per fer realitat un projecte que inclogui, entre d'altres, un "núvol de nitrogen" a la cúpula o que esdevingui un espai "d'energies netes".

El cost i com es finançarà són, de moment, una incògnita. Ara, l'Ajuntament encarregarà el projecte tècnic, que es presentarà a finals de juliol als Estats Units. Allà s'hi haurien de concretar els costos i el calendari previst.