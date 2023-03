El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica aquest dimarts la declaració d'excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter-Llobregat i a l'aqüífer Fluvià-Muga, que afecta més de 200 municipis (22 de l'Alt Empordà) amb una població de prop de 6 milions d'habitants. L'entrada en l'escenari d’excepcionalitat implica restringir l'aigua a un màxim de 230 litres per persona i dia i altres limitacions, com la reducció del 40% per a usos agrícoles i del 15% per a industrials, així com per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg). També es prohibeix el reg de zones verdes, públiques i privades -només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores- i la neteja de carrers amb aigua potable.

Com t’afectaran en el dia a dia les restriccions d’aigua per sequera a l'Alt Empordà? Amb aquest canvi, de les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, dues segueixen en situació de normalitat, tres en prealerta, nou en alerta i quatre en excepcionalitat, que són els embassaments del Llobregat, del Ter, sistema Ter-Llobregat i aqüífer del Fluvià-Muga. Són 224 municipis en situació d’excepcionalitat, de 15 comarques, i prop de 6 milions d'habitants. Els 22 municipis de l'Alt Empordà afectats per aquest escenari d’alerta són: Agullana, l’Armentera, Capmany, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Masarac, Mollet de Peralada, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Fluvià, Sant Mori, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilabertran, Viladamat, Vilajuïga i Vilamacolum. El Govern va reunir dimarts passat la Comissió Interdepartamental de Sequera en constatar l'empitjorament de la situació de les reserves per la manca acumulada de pluges i la necessitat d’adoptar canvis per garantir l'abastament d'aigua. Després de la reunió, el Govern va anunciar que decretaria l'excepcionalitat en aquestes zones i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va aprovar la resolució que aquest dimarts es publica de forma oficial. Figueres no ha presentat el seu pla d’emergència per sequera obligatori per llei