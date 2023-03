L'Ajuntament de Figueres ha recaptat 160.438 euros en multes per infraccions de l'ordenança de civisme i convivència i la llei mordassa entre 2019 i 2022. La xifra multiplica de 25 la recaptació que es va fer entre el 2017 i el 2018 (6.414 euros). En aquest període, la Guàrdia Urbana ha tramitat un total de 1.133 multes, 869 de les quals en els dos últims anys. Una dada que contrasta amb les 89 que es van tramitar entre el 2017 i el 2018. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, ha fet balanç aquest dilluns posant èmfasi en l'increment de multes tramitades durant aquest mandat després de destinar tres efectius a gestionar-ho.

La majoria de les infraccions durant aquest període han estat per consum d'alcohol (34%), seguides de les interposades per pertorbar el descans veïnal (15%), embrutar la via pública (12%), ocupar la via pública (10%), la venda ambulant (8%) i orinar al carrer (6%).

Casellas ha explicat, a més, que des de fa quatre anys es tramiten el 100% de les multes que s'interposen mentre entre el 2017 i el 2018 no arribaven al 25% de mitjana.

Les sancions imposades entre el 2019 i el 2022 han permès recaptar 160.438 euros, 71.060 dels quals durant el 2022. La dada contrasta amb els 6.414 euros que es van cobrar entre els anys 2017 i 2018 per les sancions interposades per la policia.

"A Figueres qui és incívic ho paga", ha assegurat el regidor de Seguretat, que ha remarcat la importància de combatre l'incivisme "des del principi fins al final". Això vol dir, ha insistit, "fer la feina" des que es posa la multa fins que es cobra.