L'Ajuntament de Figueres ha aprovat al ple d'aquest dilluns demanar al Ministeri de Transports la cessió de l'antiga N-II i del de l'N-260 que va des de Vilafant fins a la plaça del Sol. Es tracta del pas previ a la negociació amb l'Estat per fer el conveni al qual es va comprometre el secretari General d'Infraestructures, Xavier Flores, fa unes setmanes. Flores va anunciar que l'Estat assumiria les millores abans de fer el traspàs i que es faria un projecte que contemplés les actuacions necessàries, que estarien valorades segons una primera estimació de l'Ajuntament en entre 8 i 9 MEUR. El punt ha generat controvèrsia amb els grups de l'oposició Cs i Junts, que ha dit que la ciutat no podrà assumir la cessió de tota la via.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha remarcat que es tracta del tràmit necessari per poder iniciar l'expedient i "després" poder negociar amb l'Estat quin tram es queden i en quines condicions. "Avui no estem votant que recepcionem tota l'avinguda, el que votem és que demanem iniciar la negociació del conveni", ha insistit.

En aquest sentit i davant les crítiques del portaveu de Junts, Jordi Masquef, Lladó ha dit que feien aquest pas perquè el Ministeri de Transports els va demanar expressament que tot el que s'havia acordat constés per escrit perquè "no podien refiar-se de Figueres". "Ens van dit que sempre que havien negociat una cosa i no constava per escrit no s'havia complert, per això volen un conveni que digui quines son les obligacions de cadascú".

Entre 8 i 9 MEUR

L'estudi encarregat per l'Ajuntament de Figueres –i elaborat fa mesos- xifra en 8,2 milions d'euros (MEUR) les actuacions necessàries a l'antiga N-II abans de fer el traspàs de titularitat amb l'Estat. El document també planteja una actuació de millora del ferm de l'N-260, que enllaça amb aquesta via, valorada en 1,4 milions més. En total, uns 9,6 MEUR.

El treball divideix la via en diversos trams i conclou que n'hi ha quatre que no compleixen les condicions per poder traspassar-les perquè no se les pot considerar trama urbana. Es tracta dels accessos a sud i nord i plantejava que els mantingués l'Estat, tot i que això ara s'haurà de negociar. En canvi, proposava un seguit d'actuacions per "humanitzar" i millorar l'eix central, entre l'avinguda Salvador Dalí i la Marignane.