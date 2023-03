«Rebre una autoritat al municipi és molt important i, sobretot ho és posar en valor conèixer les fortaleses d’un municipi costaner com l’Escala» declara l’alcalde de la vila, Josep Bofill, en la roda de premsa que es dugué a terme el passat dijous, dia 23 de febrer, a l’ajuntament. També, la ministra de polítiques territorials, Isabel Rodríguez feu la seva aportació: «Hem de fer política des de la proximitat, coneixent directament la situació de cada punt del nostre país». Per aquest motiu, com a política representant del territori, ha visitat l’Escala per assabentar-se dels projectes que té el poble i les rehabilitacions demanades per l’alcalde. Entre les peticions destaca la restauració de l’espai de la piscina del Voramar i també la defensa del Moll Grec.

En la trobada per compartir la situació de l’Escala i solucionar la problemàtica, Bofill considerà la importància dels «Fons Europeus Next Generation per fer d’accelerador dels projectes previstos» que, sense aquesta ajuda, explicà que seria complicat dur-los a terme. Uns fons públics que haurien d’ajudar a transformar l’economia del país i, per extensió, dels territoris.

En aquest sentit, el focus de l’Escala rau en la mirada turística litoral, com a fortalesa del municipi. De fet, segons la ministra Rodríguez «les iniciatives que s’estan tramitant des de l’equip de govern encaixen perfectament en els plans d’actuació a conseqüència del desplegament dels fons de recuperació», els quals emergeixen al país arran de la crisi de la pandèmia. Així mateix, Isabel Rodríguez reivindicà la rapidesa en «la reconstrucció del passeig marítim, abans de l’arribada turística de l’estiu», un exemple que posaria en relleu l’eficiència del fons de recuperació.

D’aquesta manera, l’aprovació del POEM està prevista pels pròxims dies i d’acord amb la ministra «per convicció, aquest és un govern ecologista» i assegurà que «hem d’apostar per energies renovables», així com el parc eòlic marí. Fet que es contraposà amb manifestants veïns de l’Escala, davant de l’ajuntament quan la ministra i l’alcalde estaven reunits. Una de les protestes denunciava «el mar és lliure», consideren que hi ha alternatives.

Un patrimoni protegit

Un dels altres motius de la visita de la ministra fa referència al moll grec «l’única infraestructura que hi ha a dins del mar», diu el batlle, amb un valor patrimonial significant gràcies a la seva antiguitat de més de 2000 anys. La petició per part de Bofill és la conservació òptima d’aquest moll, on «l’última intervenció es va fer als anys 60, més o menys», corrobora. D’altra banda, indicà que s’està treballant per «la consolidació de la infraestructura» i també «per evitar que els temporals hi abatin amb tanta força».

En resposta a la qüestió, Rodríguez pretén traslladar la demanda al govern i oferir «una ajuda a l’administració local, per la seva conservació», tot i que creu que «és un assumpte tècnic i complicat pel que fa a la legislació».

L’altre punt destacat per Bofill té relació amb la piscina del Voramar, la qual després de finalitzar la darrera concessió, «hi ha un ordre d’enderroc», definí. No obstant això, ell mateix assenyalà que existeix «un projecte de reurbanització de millora del trànsit d’aquella zona», a més d’acordar amb els dirigents de costes i garantir «l’aprofitament de la zona com una plaça o un mirador». L’objectiu és «aproximar la gent a la zona de l’aigua del mar», descriu Josep Bofill.

Finalment, segons declaracions de la ministra i també del mateix alcalde, es van posar en comú les problemàtiques de l’Escala, en tant que indret costaner i de fortalesa turística, per resoldre les qüestions des d’una «col·laboració lleial, entre l’ajuntament de l’Escala i el govern d’Espanya», així ho constatà Rodríguez davant els mitjans.