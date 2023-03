A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. Allí coneixerà la Kalin, una nena de la seva edat, que li explicarà la història de la Moby Dick. Tot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la gran balena blanca per deslliurar-se dels arpons del capità Ahab i continuar nedant lliure pels set mars. Aquest és l’argument del qual parteix On vas, Moby Dick?, l’espectacle dirigit i adaptat per Joan-Andreu Vallvé que el Centre de Titelles de Lleida presenta aquest diumenge, a les 12 del migdia, al Teatre de Roses dins la programació d’Optimist.

On vas, Moby Dick? és una proposta dirigida a un públic d’entre 3 i 8 anys. Quelcom singular del muntatge és la seva originalitat, ja que tots els titelles, l’escenografia, fins i tot la música i els dibuixos de les projeccions i la seva animació s’ha fet de zero. L’obra dura uns cinquanta minuts i l’entrada costa 5 euros.