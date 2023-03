La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, assegura que el decret de sequera és una "caixa d'eines" però que no té "vocació de penalitzar ningú", en el cas que s'incompleixin les restriccions de l'ús d'aigua. "L'aigua és un bé escàs, i si hi ha algú que no compleix reiteradament sí, però no hi ha cap vocació en absolut de penalitzar", ha dit durant un acte a Castelló d'Empúries. Malgrat això, ha precisat que vetllaran perquè es compleixin les restriccions i que cal conscienciació. La consellera també ha dit que estan treballant en mesures per fer front a la situació i en "inversions que tenen diverses vessants com la dessalinització però també els ajuts directes per ajudar els ajuntaments".