El Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha aprovat per unanimitat, en la sessió plenària celebrada el passat dimarts, una declaració institucional en relació a la implementació de les energies renovables a l’Alt Empordà. La declaració, generada des del govern comarcal, ha estat consensuada amb la resta de forces polítiques que conformen el ple de la institució i que van formular algunes esmenes.

El vicepresident primer i coordinador del govern, Josep Maria Bernils, explica que “es tracta d’una declaració d’intencions, molt oberta, però que marca un conjunt de criteris de consens, a l’hora de tenir presents des dels municipis de l’Alt Empordà quan arribin peticions de projectes que vulguin desenvolupar l’aprofitament de les energies renovables”.

“La declaració deixa ben clar el respecte a l’autonomia municipal, però entenem que els conceptes genèrics que s’hi expressen tenen el consens de tothom, com així ha quedat evidenciant amb la seva aprovació. També ens posem a disposició del territori per tot allò que, dins de les nostres competències, els pugui ser útil als ajuntaments que es puguin veure afectats per demandes de projectes en aquest sentit”, afegeix el vicepresident.