Jordi Masquef ha presentat aquest dimecres al vespre les línies mestres del seu projecte per Figueres en un acte molt concorregut a La Cate. El candidat de Junts ha sorprès anunciant que l'exalcalde socialista, Joan Armangué, ha acceptat la seva proposta de ser el "comissionat per la transformació ferroviària de Figueres". En cas que Jordi Masquef aconsegueix convertir-se en el nou alcalde de Figueres, Armangué s'encarregarà de buscar els "consensos" perquè la ciutat encari la supressió de les vies i el trasllat de l'estació. En l'acte, en el qual Armangué no hi ha estat present, Masquef ha exposat la seva proposta "d'ubicar una estació de bus satèl·lit, connectada a l'estació de l'Oest, a l'antiga estació que mantingui el transport públic de proximitat al barri de l'estació". La connexió es faria amb autobusos a través d'un nou vial que es construiria aprofitant l'espai alliberat per l'eliminació de les vies. Aquesta solució, a criteri de Masquef, mantindria el "transport públic" al centre i, al mateix temps, permetria la transformació a l'altra banda de la ciutat. "Una transformació de tot aquest sector amb la nova sortida de l'AP-7, la connexió de la C-31, i una estació intermodal de bus, tren convencional i alta velocitat amb una gran avinguda des del passeig nou fins a l'estació". Segons ha detalla Masquef, Armangué ha posat com a condició per acceptar el càrrec que aquest no sigui remunerat.

Masquef, que ha insistit en "la necessitat de grans acords de ciutat per no perdre més temps ni encallar la ciutat", també ha posat sobre la taula altres projectes com la conversió de l'antiga plaça de Braus amb un "equipament cultural a l'aire lliure" amb la construcció d'un amfiteatre i un escenari permanent sense enderrocar la façana de la plaça. Finalment, Jordi Masquef ha confirmat que el també exalcalde Marià Lorca tancarà la llista electoral de Junts.