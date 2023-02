El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts els Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) de les cinc demarcacions marines espanyoles. Entre elles, l'anomenada LEBA1, l'única prevista a Catalunya i que inclou el golf de Roses com a zona on es podran instal·lar de parcs eòlics marins. Després de mesos d'anuncis, l'Estat ha tirat endavant el document sense gaires canvis respecte de la declaració ambiental estratègica, publicada a mitjans de desembre. La zona tindrà una superfície de 250 quilòmetres quadrats dels 5.000 que sumen les cinc demarcacions i tindrà una distància mínima de la costa de 12 km. Un cop feta l'aprovació, s'hauran de convocar les subhastes per a presentar-hi projectes.