Les entitats SOS Costa Brava, Iaeden, Salvem la Platja de Pals, Fòrum l'Escala i la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí demanen al govern espanyol que "revisi" el POEM que ha aprovat el consell de ministres i impedeixi la instal·lació de parcs eòlics a la badia de Roses. Les entitats han publicat un comunicat conjunt aquest divendres denunciant "la manca d'actuació" per part de la Generalitat en l'autorització d'aquestes infraestructures i recorden que la zona té un alt valor ecològic que ara es podria alterar amb els molins de vent. Per altra banda, les entitats ecologistes han anunciat que organitzaran "accions de defensa" del territori en oposició al POEM aprovat aquest dimarts.

El vistiplau del govern espanyol a construir parcs eòlics marins al golf de Roses ha encès les entitats ecologistes del territori, que aquest mateix dimarts han publicat un comunicat conjunt rebutjant el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM). SOS Costa Brava, Iaeden, Salvem la Platja de Pals, Fòrum l'Escala i la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí recorden que aquesta zona tenia una "especial protecció pels excepcionals valors naturals".

Amb l'aprovació del POEM, les entitats creuen que aquesta protecció ha desaparegut perquè la construcció de parcs eòlics marins portarà conseqüències a nivell ambiental. En aquesta línia, les entitats critiquen la "manca d'actuació" que ha tingut la Generalitat de Catalunya en l'aprovació del document i en la defensa dels valors ambientals de la zona marina. Lamenten que els organismes públics no s'hagin manifestat contraris a les noves infraestructures, mentre que el govern Balear sí que es va oposar frontalment a la possibilitat que s'establissin a les illes.

Per revertir la situació, les entitats insisteixen en el manifest signat per un centenar de científics en què advertia dels valors naturals i ambientals que hi ha en el golf de Roses, considerant-lo un dels més rics de la Mediterrània a nivell de biodiversitat. Per això desaconsellaven la instal·lació de parcs eòlics marins que poguessin posar en risc aquesta riquesa.

A més, la zona on es podran projectar els parcs estan entre tres parcs naturals: el del Cap de Creus, el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter i el dels Aiguamolls de l'Empordà. Els tres òrgans naturals també s'han manifestat en contra dels parcs en aquest indret empordanès.

Per tots aquests motius, les entitats que signen el manifest han anunciat que portaran a terme actuacions contràries al POEM i "en defensa de l'espai marí". En aquesta línia animen a la societat civil a mobilitzar-se en contra d'aquestes infraestructures per evitar-ne la construcció.