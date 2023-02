«La supressió dels passos a nivell és la notícia més important dels últims quaranta anys a Figueres»

El debat sobre si l’estació del tren convencional de Figueres s’havia de traslladar on ja hi ha la de l’AVE no existeix per a Agnès Lladó, perquè «el ministeri només es plantejava l’opció nord i seria una irresponsabilitat no aprofitar aquesta oportunitat per encarar les grans transformacions que necessita la ciutat».

El govern espanyol va desembarcar a Figueres prometent més de 300 milions d’euros per suprimir els passos a nivell, traslladar l’estació, desdoblar el cinturó de ronda, fer una nova sortida d’autopista... Va ser una mena de recreació de Bienvenido Mister Marshall?

El que va ser és la constatació que s’ha fet molta feina des de fa molts mesos. Primer, telem àticament, durant la pandèmia i, després, amb un viatge a Madrid per deixar clares les nostres demandes i els deutes pendents que l’Estat tenia amb Figueres. El que es va anunciar és, segurament, una de les notícies més importants dels últims quaranta anys a la ciutat.

Totes aquestes inversions depenen d’inversions estatals. Ens creiem el que promet Madrid?

Hi hem de creure. Hi hem de creure, perquè en ells també els interessa i perquè hi ha terminis. És a dir, quan a Figueres arriba el secretari general del ministeri i diu que a l’estiu es licitarà el projecte de redacció constructiu de la variant nord ferroviària, que les obres de l’enllaç de l’AP-7 Centre començaran el 2024, que falta un únic tràmit per al desdoblament del cinturó de ronda o quan parlem d’establir el conveni de cessió de l’avinguda Salvador Dalí, ja no estem parlant només de promeses. Hi ha coses concretes i, en alguns casos, ja s’està a punt d’iniciar les obres.

Per als més incrèduls. Quant falta perquè un figuerenc vegi amb els seus ulls alguna obra d’aquestes?

El desdoblament de l’N-II es veurà el proper any i, de la mateixa manera, l’enllaç de l’AP-7 Centre. Que ja es veurà en el segon semestre de l’any vinent. Pel que fa a l’avinguda Salvador Dalí, des de l’Ajuntament estem treballant a contrarellotge per tenir el conveni. I, en canvi, el que trigarà més serà el tema ferroviari.

Tema ferroviari. És a dir, supressió dels passos a nivell i trasllat de l’estació de tren convencional.

Estem parlant de la licitació de la redacció del projecte constructiu. I aquí la ciutat té marge per veure i decidir què es pot fer pel que fa a la transformació urbana en els espais alliberats per les vies i l’actual estació. Ens podem plantejar innovar, modernitzar la ciutat. És una gran oportunitat. Hem de debatre com aprofitem aquests espais per generar una ciutat més verda, més amable, més familiar i, al mateix temps, com ens adaptem a la nova realitat per aprofitar aquesta oportunitat per millorar la mobilitat de la ciutat, el seu transport públic i la mateixa cohesió de Figueres.

. Hem de debatre com aprofitem aquests espais per generar una ciutat més verda, més amable, més familiar i, al mateix temps, com ens adaptem a la nova realitat per aprofitar aquesta oportunitat per millorar la mobilitat de la ciutat

Sobre si l’estació ha d’anar al nord o quedar-se al sud, ja no hi pot haver debat?

Aquest és un debat que Figueres va tenir durant molts anys i que va quedar estancat el 2007. Ara la decisió és del ministeri, que només s’ha plantejat l’opció del nord i, com a ciutat, nosaltres hem de tenir la responsabilitat d’aprofitar aquesta oportunitat per suprimir els passos a nivell. Aquesta és una demanda històrica des de fa moltes dècades. Fa quaranta anys que Figueres espera la supressió dels passos a nivell. A l’espai alliberat per l’estació i per les vies, que va molt més enllà dels dos passos a nivell, jo imagino una gran zona verda que connecti amb el parc de Manol i acabi amb la cicatriu que són les vies per a la ciutat cohesionant i relligant Figueres.

Estàs d'acord amb el trasllat de l'estació de tren convencional a Figueres-Vilafant? Sí 2063

No 2017 Votar

El trasllat de l’estació modificarà molt la mobilitat dins de Figueres.

La mobilitat canviarà pel tema ferroviari, però també pel nou enllaç de l’AP-7 al centre. Passarem d’estar a 4 o 5 quilòmetres del centre de la ciutat, des de les sortides nord i sud, a només 800 metres. Canviaran molt els fluxos de mobilitat dins de la ciutat. També per la conversió de l’avinguda Salvador Dalí en un carrer molt més amable i no en la carretera que és ara. Si no féssim aquesta conversió, aviat estaríem obligats a posar-hi pantalles pel soroll dels cotxes i això seria una barrera dins de la ciutat que Figueres no es pot permetre.

Amb una única estació, a on ara hi ha la de l’AVE Figueres-Vilafant, canviarà la idea què és, i a on és, el centre de Figueres?

Figueres és una ciutat que pots fer a peu d’una punta a l’altra en trenta minuts. Ara el gran repte és: com ens movem amb transport públic? Com ens modernitzem? Imaginem-nos, per exemple, que del Passeig Nou, que és cèntric, et desplaces a l’estació intermodal amb un tramvia. Això és el que hem de debatre. Deixant espais a la imaginació per pensar una nova Figueres moderna, sostenible i on la gent se senti còmoda. Agafar un tramvia, o un bus llançadora elèctric que al final acabar sent gairebé un tramvia, al Passeig Nou per anar l’estació intermodal per agafar l’AVE o un Regional fins a Colera o Portbou. I la gent de la comarca que pot venir a agafar l’AVE sense agafar el cotxe reduint la petjada de carboni. Això és imaginar i repensar Figueres pensant d’aquí vint anys

Ara el gran repte és: com ens movem amb transport públic? Com ens modernitzem? Imaginem-nos, per exemple, que del Passeig Nou, que és cèntric, et desplaces a l’estació intermodal amb un tramvia

Ha dit tramvia? Visualitza un tramvia al mig de Figueres?

Això depèn de la ciutat. Imaginar projectes transformadors, fins i tot transgressors, és el que ens ha de permetre repensar una ciutat de gairebé 50.000 habitants, perquè es converteixi en una Figueres molt més moderna, amable i sostenible amb carrils bici, amb més transport públic i on la gent se senti còmode.

Més moderna i amable també al voltant de l’estació intermodal?

De la Rambla a l’estació Figueres-Vilafant hi ha un quilòmetre. La zona nord-oest també és a Figueres. Hem de pensar la ciutat com un tot i acabar amb la dialèctica que si soc del centre, del nord o del sud. Relligar la ciutat, perquè tots els barris siguin iguals, és molt important. A qualsevol punt de la ciutat pot haver-hi una estació de tren i a qualsevol punt hi han de passar coses. Quan es diu que el tren «marxa» de la ciutat de Figueres és mentir. O és que les persones que viuen als barris del nord-oest no són de Figueres?

La intervenció als barris del nord-oest és una derivada dels canvis ferroviaris i de mobilitat?

No sé si una derivada, però és una oportunitat, segur. A la zona nord-oest es necessita una transformació en diferents potes. No només urbanística, sinó també social i econòmica. Però, des de l’Ajuntament, hem de ser honestos i reconèixer que no tenim la capacitat de fer la inversió que es necessita. El fet que hi hagi una infraestructura tan important com l’estació intermodal és una oportunitat. Si al barri de l’actual estació, la supressió dels passos a nivell suposa una transformació important, a la zona nord-oest la transformació també serà molt important.

Si al barri de l’actual estació, la supressió dels passos a nivell suposa una transformació important, a la zona nord-oest la transformació també serà molt important.

Aquesta transformació implica una gran avinguda del Passeig Nou a l’estació intermodal esponjant el barri? Fins i tot amb expropiacions de cases?

Això ho hem de decidir entre tots. Ha de formar part dels debats dels pròxims quatre anys. Hem de decidir com ha de ser la transformació d’aquesta zona. Primer era molt important que la ciutat tingués un nou POUM, perquè no es podia basar en un pla urbanístic del 1983. Un cop estigui aprovat, el mes de març, podrem posar sobre la taula els debats sobre totes les transformacions que la ciutat necessita. Com a alcaldessa, demano a totes les persones que el 28 de maig aspiren a governar la ciutat que s’impliquin en aquests debats. I deixin de banda la confrontació que acaba perjudicant Figueres.