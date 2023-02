L’equip de govern i el Partit Popular de Figueres s’han enfrontat obertament per la gestió dels efectius de la Guàrdia Urbana arran d’un accident que es va produir la Ronda Salvador Dalí. Els populars van denunciar a Twitter que havien donat avís de l’accident, però que des de la centraleta se'ls havia respost: «No podem sortir de la caserna per manca d'efectius».

L’Ajuntament de Figueres va emetre un comunicat per desmentir el PP. L'escrit del govern diu que «segons s’ha pogut comprovar en les gravacions de la trucada d’avís a la sala comandament, en cap moment es diu que no hi ha efectius disponibles per atendre aquest servei». «Prova d’això, és que el primer vehicle de la Guàrdia Urbana arriba al lloc de l’accident entre dos i tres minuts després de la trucada», diu.

A més, assenyala que en el moment de l’accident hi havia set efectius distribuïts en tres vehicles patrullant per la ciutat i un altre agent era atenent la sala de comandament i les trucades.

🛑 Accident ara mateix Avinguda Salvador Dalí | Carrer Balmes. Hem trucat a la Policia Local i ens contesten literalment:



"No podem sortir de la caserna per manca d‘efectius" pic.twitter.com/mkIA7q9DFi — PP FIGUERES (@PPC_Figueres) 25 de febrero de 2023

El govern ha advertit que «davant aquestes informacions falses que només tenen l’objectiu de desprestigiar el cos de la Guàrdia urbana i generar alarma social entre la ciutadania, es posa en mans dels serveis jurídics municipals la possibilitat d’emprendre accions legals contra el PP.

El PP va al·legar que «no estem desprestigiant el cos de la nostra Policia Local. Al contrari, el defensem per la situació precària en la qual estan». Afirmen que, en veure que no arribaven agents, es va trucar al regidor Pere Casellas (PSC) i «entre una trucada i l’altra, varen passar almenys 10 minuts» i el vehicle era un perill».