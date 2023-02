L'Estat mantindrà el golf de Roses als Plans d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) que el Consell de Ministres aprovarà, previsiblement, dimarts i creu que no afectaran el turisme. Així ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN el director general de l'Institut per a l'Estalvi i la Diversificació de l'Energia (IDAE) que depèn del Ministeri de Transició Ecològica, Joan Groizard. Groizard també ha anunciat que la primera subhasta de projectes es podria fer al llarg d'aquest 2023 però ja ha avançat que, tenint en compte els terminis, els parcs no seran una realitat fins a finals d'aquesta dècada. Groizard ha explicat també que preveuen un desplegament "progressiu" i que no s'autoritzarà cap projecte que no sigui "acceptable mediambientalment".

El golf de Roses es mantindrà als POEM com a zona on potencialment es podran instal·lar parc eòlics marins. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va anunciar aquest dijous que el Consell de Ministres aprovaria els plans dimarts i ara el màxim responsable de l'IDAE ha confirmat que, d'entrada, els plans es mantindran "sense grans canvis" tal i com preveia la declaració d'impacte ambiental, publicada a mitjans de desembre. Això implica, de facto, que la zona hi estarà inclosa.

En aquest sentit, Groizard ha explicat que els POEM detallaran la zonificació dels diversos usos marítims i que una d'elles és la eòlica. "És menys de l'1% de l'espai marítim espanyol que quedarà ocupat per espais on potencialment s'hi podran instal·lar parcs eòlics", ha dit el responsable de l'IDAE.

Això no vol dir, ha insistit, que "qualsevol promotor pugui posar projectes d'aquest tipus". "S'estan redactant els criteris que han de regir els concursos per assignar projectes", ha afegit. Groizard ha avançat que s'estan ultimant les bases de la subhasta, que sortiran a informació pública en els propers mesos.

"Aquest 2023 esperem tenir-ho tot enllestit per convocar la primera subhasta, definint la potència i la superfície que surt a concurs", ha explicat. Aquest termini però no implica que els projectes hagin de ser una realitat aviat. Al contrari. Groizard creu que els terminis faran que el procés s'allargui. "Els primers no els veurem fins a finals de la dècada", ha afirmat. A més, assegura que el desplegament de l'eòlica marina serà "progressiu" i "gradual".

Sobre els diferents projectes que hi ha sobre la taula, el responsable de l'institut insisteix que la zonificació dels POEM no implica que "el 100%" de la zona potencialment prevista s'acabi ocupant. "Dins d'aquesta zona es tracta de buscar les millors ubicacions. S'ha de connectar també a terra, per tant, la zonificació no és només l'espai de molins". A més, diu, "no necessàriament tenen sentit tants parcs si tots acaben competint per la mateixa xarxa".

D'altra banda, creu que els POEM garanteixen que els projectes que s'hi implantin no tindran impacte sobre el medi ambient i els ecosistemes perquè "ja han estat sotmesos a una declaració ambiental estratègica". Però tot i això, remarca, cadascun d'ells haurà de presentar una avaluació d'impacte ambiental. "Si no són acceptables o es detecten riscos no es podrà donar l'autorització", insisteix.

"Aquesta zonificació busca limitar l'impacte"

Groizard creu que els parcs tampoc tindran efectes importants sobre el turisme, un dels principals sectors econòmics de la zona. "Donem per fet que la visibilitat de l'energia eòlica genera rebuig als turistes, però en alguns llocs s'ha vist que el turista busca sostenibilitat i que es comença a lligar el que es fa en el temps lliure amb el fet que la destinació aposti per la sostenibilitat. Potser això no genera rebuig i pot arribar a ser un atractiu. En d'altres territoris s'ha vist", remarca.

"La visibilitat és molt limitada"

En aquest sentit, assegura que l'impacte ambiental i paisatgístic de l'eòlica marina és menor que d'altres projectes. "En aquest cas parlaríem d'un projecte flotant a distància de la costa, la visibilitat és molt limitada. I s'han respectat els corredors. Aquesta zonificació busca limitar l'impacte", insisteix. "Puc entendre que generi reacció, i l'important és poder explicar que l'impacte és limitat", afegeix.

Per altra banda, Groizard no descarta que aquestes zones fixades als POEM puguin aprofitar altres tipus d'energia com la fotovoltaica o la de les onades. "Està sobretot pensada per l'eòlica però no és descartable", explica.

I sobre la preocupació de França per l'impacte que aquestes infraestructures puguin tenir en espais protegits compartits com la Xarxa Natura 2000, Groizard diu que entenen que l'estat francès hi pugui fer aportacions però recorda que es tracta d'un espai marítimoterrestre que és competència de l'Estat espanyol.