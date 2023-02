L’estany de Poma, un pulmó verd com a nou referent de l’Escala

L’estany de Poma de l’Escala està referenciat des de fa molts segles. L’evolució urbanística derivada del boom turístic dels anys seixanta el va acabar encaixonant a l’expansió residencial del nucli de Riells, però la presència d’un càmping ha permès que hagi arribat fins als nostres dies amb unes condicions que permeten recuperar-lo i generar un gran pulmó verd a tocar mar.

Ha estat en aquest mandat quan l’Ajuntament escalenc, presidit inicialment per Víctor Puga, amb la implicació de tots els grups municipals, ha tirat endavant tota la tramitació urbanística que permet modificar els seus condicionants d’edificabilitat per a repartir millor els espais i poder obrir, l’any vinent, l’estany de Poma al públic. Tanmateix, la nova ordenació, aprovada inicialment pel plenari municipal el setembre de 2020 i, posteriorment, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona i la de Catalunya, permetrà generar un espai hoteler, una de les mancances importants que tenia el municipi en aquesta zona, al mateix temps que rebaixa de 231 a 179 el nombre d’habitatges permesos.

L’equip de Govern, encapçalat per Josep Bofill, ha mantingut el projecte com un dels grans reptes urbanístics i ambientals de l’Escala. L’espai està ocupat actualment pel càmping Lacus –anteriorment anomenat Maite–, i que haurà de cessar la seva activitat en un futur.

«La situació urbanística d’aquests terrenys era d’un 65% previst per a alliberament d’espais públics i l’altre 35%, cap a la part de la rambla Mallols, era edificable. En aquesta segona part, que encara no està construïda, és on hem aglutinat l’edificabilitat. A la part del puig és on hi ha prevista la zona hotelera i una peça residencial. A l’altra banda dels Mallols, que també forma part del mateix Pla, n’hi va una altra», explica Josep Bofill. Tota la finca ocupa sis hectàrees.

L’alcalde remarca que «aquesta superfície s’ha repartit en quatre polígons, per a facilitar la seva execució, ja que tot junt seria molt complicat de desenvolupar. L’Ajuntament es fa càrrec de la redacció dels projectes d’urbanització. La previsió implica tenir-ho redactat cap a finals d’any i poder començar pel primer polígon, el 2024, que hauria de ser el de l’entrada i d’accés públic a l’estany de Poma». Aquesta llacuna, malgrat algunes modificacions sofertes i la pressió urbanística de les edificacions del carrer dels Cossis, té un alt valor natural, amb barreja d’aigua dolça i salada. Forma part del Catàleg d’Espais d’Interès Natural i Paisatgístic de la demarcació de Girona.

La primera tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Marta Rodeja, remarca que «aquesta operació urbanística pot donar peu a la construcció d’un hotel de qualitat, la qual cosa donaria un tomb a tota aquesta zona residencial de Riells, des del punt de vista turístic. I amb aquest entorn natural ja existent, però que es podrà obrir a l’ús públic, generarem noves dinàmiques que beneficiaran a tota l’Escala. Pensem que el municipi, quan es desenvolupi tot aquest pla, agafarà una nova embranzida. També per a la mateixa gent de la vila, que guanyarà un espai de lleure molt important».

Rodeja considera que aquest projecte i el de Vilanera «es poden entrelligar. Vilanera vol ser l’epicentre mediambiental, fins i tot com a referent a tota la demarcació de Girona. L’estany de Poma tindrà un àmbit més local, però absolutament vinculat a la filosofia de tenir molt de respecte a la natura i el patrimoni». De moment, l’Ajuntament preveu organitzar, pel pròxim mes de març, una jornada de portes obertes per a mostrar aquest espai singular.