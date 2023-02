Els primers equips del Club de Futbol Empuriabrava-Castelló i del Club de Futbol Esplais preparant la segona part dels campionats amb optimisme. Per un costat, els de l’Aeròdrom, dirigits des del gener per Xavi Agustí, confien a assolir la permanència a Segona Catalana. Per l’altre, els groc-i-negres, entrenats per Abdoulie Jallow, buscaran des de la segona posició desbancar el Roses B en la pugna pel títol de campió de Quarta Catalana.

Agustí explica que «les sensacions són molt bones i els últims resultats així ho demostren, tot i que ens queda molta feina per fer». Amb passat al Figueres, de Tercera Divisió, va ocupar el lloc deixat per Txema Ortega al desembre: «L’equip comença a competir millor tot i que encara estem lluny del rendiment òptim. Per instal·lacions, estructura i filosofia de club, l’Empuriabrava-Castelló ha d’aspirar a més», afegeix.

L'entrenador figuerenc recorda que en el moment de la seva arribada "vaig trobar una directiva molt propera i amb molta predisposició per assolir reptes importants, un bon vestidor i una plantilla gens contenta amb el que reflecteix la taula classificatòria, però sí amb un dia a dia molt acomodat per varies circumstàncies. Durant aquest mes i mig ens hem centrat a posar ordre: reorganitzar el cos tècnic, potenciar la preparació fisica, i sobretot conéixer bé els futbolistes que disposem i veure com es poden sentir millor i així millorar el seu màxim rendiment". Agustí considera que "el nostre objectiu en aquesta segona volta passa per continuar en aquesta línia de millora basada en el treball del dia que ens ha de portar ben segur a resultats positius per consolidar l'equip a la categoria i sobretot generar una bona base, per plantejar-nos objectius més ambiciosos de cara a la temporada vinent".

L'Esplais, a la recerca del Roses B

A dues categories per sota, Quarta Catalana, Abdouli Jallow, tècnic de l’Esplais, explica que «el títol no depèn de nosaltres perquè el Roses B ens treu 4 punts, però en queden 36 en joc i han de venir al nostre camp. Tenim molt clar que ho lluitarem fins al final, ja que el club s’ho mereix per entitat i per la seva història esportiva».