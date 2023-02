En Comú Podem presentarà candidatura a Figueres per a les properes eleccions municipals del mes de maig. Ho farà liderant la llista amb Juan Rosillo, un dels impulsors de la Plataforma d'Afectades i Afectats per la Pobresa i la Hipoteca (PAPH) de Figueres.

La presentació oficial de la candidatura serà aquest dissabte 25 de febrer, al Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres i comptarà amb la presència de companys del partit amb pes a nivell nacional com Rafa Mayoral, diputat d'Unides Podem i secretari de Relacions amb la Societat Civil i Moviments Socials del partit; l'empordanesa Laura López, diputada d'En Comú Podem per Girona al Congrés; i Conchi Abellán, coordinadora de Podem Catalunya.

Juan Rosillo fa anys que milita a l'activisme per la defensa del dret a l'habitatge i contra la pobresa. Va ser un dels impulsors de la PAH a Figueres i just abans de la pandèmia va promoure la Plataforma d'Afectats per la Renda Garantida a la ciutat. Recentment, des de la PAPH Figueres, ha estat donant suport i assessorament en el cas de Juana Díaz, una dona figuerenca de 77 anys amb risc de ser desnonada.