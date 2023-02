Compromís de l’Estat amb la futura mobilitat de Figueres i Vilafant

«Esperàvem una notícia així des de feia temps, Figueres necessita tots aquests canvis que ara ja són damunt la taula i que convertiran la ciutat en el referent del nord de Catalunya». Qui així s’expressava era l’alcaldessa Agnès Lladó, aquest divendres passat, després d’haver compartit una reunió que ella i els seus principals companys de Govern consideren «històrica». I no n’hi ha per menys, sobretot si els terminis i els compromisos adquirits per Xavier Flores, secretari general d’Infraestructures del govern espanyol, es compleixen.

Flores va venir a Figueres i Vilafant per exposar als respectius ajuntaments els plans que té el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Mitma, per a transformar els principals eixos per carretera i ferrocarril que envolten la capital empordanesa. Xavier Flores va deixar clar que la primera gran obra en cartera, que es podria licitar aquest estiu, serà la supressió de la línia urbana del tren convencional per a donar continuïtat al tram que ja hi ha fet des de Vilamalla fins a l’estació de Figueres-Vilafant, amb la construcció del segon tram que ha de passar amb un túnel de dos quilòmetres a tocar el castell fins a tornar a enllaçar amb la via de Portbou cap a la zona de Vilabertran. Tal com va avançar l’Empordà en la seva anterior edició, el secretari general va confirmar que el Mitma continua avançant en els seus plans de construir un enllaç Figueres-Centre de l’AP-7, un gran giratori que permetrà donar continuïtat a la variant de l’N-260 que ha de venir des de l’entrada de Vilafant, abans de Can Massanet, fins als terrenys de l’Arengada. «Tenim en procés de contractació el projecte constructiu. L’enllaç modificarà els hàbits de mobilitat a tota la zona», segons Flores.

Tanmateix, damunt de la taula de la reunió celebrada divendres, a la qual van assistir també el vicealcalde Pere Casellas; el cap de carreteres de l’Estat a Catalunya, Vicenç Vilanova; el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel i el director d’aquesta àrea, Camil Cofan, hi va haver el desdoblament del cinturó de ronda. El doble carril de l’N-II es construirà en paral·lel amb el traçat actual per la banda de mar. Al mateix temps, Xavier Flores va anunciar dues actuacions més en aquest tram de la carretera Nacional com són les connexions de Pont de Molins i la del Pont del Príncep, la qual està lligada al projecte d’allargament de la C-31 que depèn de la Generalitat i que ha de dur la carretera de l’Escala fins a l’estació d’alta velocitat.

En total, el representant del Mitma calcula que les inversions previstes en la xarxa viària, en procés de redacció o de licitació, és de 168 milions d’euros, als quals cal afegir els 150 milions que pot arribar a costar acabar la variant ferroviària per la part del castell. «Ara hem de passar a l’acció. No podem continuar amb uns passos a nivell insegurs i amb la barrera que la via del tren representa per a la ciutat», considera Flores. Tot plegat en el marc d’un projecte que ja es va acordar el 2007, que afecta un tram de 14 quilòmetres i que té tota la tramitació ambiental i administrativa feta.

Finalment, Ministeri i Ajuntament han acabat de posar fil a l’agulla «a la humanització» del tram urbà de l’N-IIa entre Hostalets de Llers i el Pont del Príncep, amb el tronc principal de l’avinguda Dalí que l’Estat preveu cedir a la ciutat un cop s’hagin fet les obres previstes.

Agnès Lladó: «Passem a l’acció amb un tema cabdal per a transformar la ciutat»

Davant del compromís del Ministeri de Transports i Mobilitat per desencallar els grans temes d’infraestructures, el vicealcalde Pere Casellas destaca la feina feta durant aquest mandat i recorda que «han passat molts anys, hem superat una pandèmia, però els treballs es van completant» cosa que permetrà «retirar dues cicatrius, com són convertir l’avinguda Dalí en un carrer més i suprimir els passos a nivell». Per a l’alcaldessa Agnès Lladó, «Figueres passa a l’acció en un tema cabdal per a transformar la ciutat, s’havia quedat parada en el temps». El regidor d’Urbanisme Xavier Amiel, per la seva part, posa èmfasi en la importància «de la pròxima aprovació del nou POUM».

Consol Cantenys:«Ens obre moltes perspectives de futur»

El secretari general d’Infraestructures es va reunir, divendres al migdia, amb l’alcaldessa i altres membres de l’Ajuntament de Vilafant. Consol Cantenys fa «una valoració molt positiva de la trobada», ja que els projectes plantejats per Xavier Flores «ens obren moltes perspectives de futur i situen Vilafant en la centralitat dels eixos de comunicació de la comarca». L’alcaldessa va demanar al representant de l’Estat que faciliti la reconversió urbana del carrer Comerç quan es faci la variant de l’N-260.

La CUP critica sense embuts els seus socis pel trasllat de tren

De tothom és conegut que la CUP s’ha manifestat sempre a favor de mantenir l’estació del tren convencional en l’emplaçament actual. El mateix divendres, el grup independentista, representat en el Govern des de Guanyem Figueres, va criticar sense embuts que ERC i PSC s’avinguin a acceptar el trasllat de la via. Des de la CUP, se senten «enganyats» pels seus socis. Pere Bosch, el seu responsable en aspectes de mobilitat, «havia demanat ser a la reunió amb el secretari general d’infraestructures per poder valorar aspectes diferents del trasllat de l’estació del tren convencional». Per Bosch, ERC i PSC «han maniobrat en contra», malgrat ser part del govern i haver tingut diverses reunions i converses prèvies sobre el futur de l’estació de tren.