La Diputació tornarà a aprovar avui la «variant» de Vilafant

La Diputació de Girona té previst aprovar una altra vegada, en el ple d’avui, el projecte de la «variant» de Vilafant, amb el pont sobre el riu Manol inclòs, que manté la proposta inicial però hi incorpora un increment de preu, després que la primera licitació, el juny de l’any passat, quedés deserta perquè totes les empreses que hi havien optat van desistir davant l’encariment de materials. En aquell moment, el projecte es va licitar per 2,8 milions d’euros, mentre que ara la proposta ascendeix a gairebé 3,6 milions. Mentrestant, el Govern de la Diputació (Junts i ERC) ha tornat a desestimar les al·legacions que s’han presentat durant aquest nou període d’exposició pública, incloses les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC a Vilafant.