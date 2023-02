L'associació Stop Macro Parc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord denuncia que departaments claus de la Generalitat en la transició energètica no han presentat cap al·legació a la declaració ambiental estratègica del Pla d’Ordenació de l’Espai Marítim (POEM) que es va publicar al desembre i que inclou la zona del Golf de Roses, anomenada LEBA 2, com a àrea amb alt potencial per al desenvolupament de l'eòlica marina. Els opositors al projecte consideren que es tracta d'una "irresponsabilitat" no haver aprofitat per advertir que es tracta d'una zona de gran valor mediambiental i per "apel·lar al principi de precaució".

La declaració ambiental estratègica és el pas previ a l'aprovació definitiva del POEM via reial decret, que està previst que es faci en les properes setmanes.

Des de l'entitat detallen que el Ministeri per a la Transició i el Repte Demogràfic va consultar fins a 18 organismes de la Generalitat, entre ells la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, la direcció general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, la direcció general d’Ecosistemes Foretals i Gestió del Medi, la direcció general de Pesca i Afers Marítims, i la direcció general de Patrimoni Cultural, i la direcció general de Turisme. Però "només un organisme, la direcció general de Polítiques de Muntanya i del Litoral, hi va presentar al·legacions".

A més, asseguren, en una reunió recent que representants de l'associació van mantenir amb el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, aquest va admetre que des del seu departament no s'havia presentat cap escrit al document de declaració ambiental estratègica del POEM al·legant que no podien fer res perquè era "un tema que es decidia a Madrid".

Stop Macro Parc Eòlic Marí considera que és una "irresponsabilitat" que la Generalitat no hagi presentat cap al·legació al document que servirà de base per l’aprovació del POEM per advertir de la fragilitat ecològica de la zona, on s'han presentat fins a sis projectes per construir macro parcs eòlics marins, com sí ha fet la Junta d’Andalusia amb projectes similars que s'han plantejat al Cabo de Gata. També veu com una irresponsabilitat que el Govern català no hagi presentat al·legacions per alertar que es tracta d'una zona estratègica en l’economia -i en concret del sector turístic- de la demarcació de Girona, com sí ha fet el Govern Balear i el de les Illes Canàries amb propostes d’eòlica marina presentades en aquelles zones.

L'entitat considera que la Generalitat també havia d'haver aprofitat la consulta de la declaració ambiental estratègica del POEM per apel·lar al principi de precaució "ja que és un espai que necessita d'una protecció integral i no parcial". L'associació manté que la Generalitat "no ha fet res per protegir la zona de més valor ambiental de Catalunya" ni les empreses que hi treballen i considera que ha posat "la catifa vermella" al ministeri.