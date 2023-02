L'Estat preveu licitar aquest estiu l'estudi constructiu que ha de permetre traslladar l'estació de tren convencional de Figueres a Vilafant –en forma, previsiblement, d'estació intermodal - i treure els passos nivell del centre de la ciutat. El projecte inclourà un túnel de dos quilòmetres a tocar del castell de Sant Ferran i un traçat de 14 quilòmetres de via, que enllaçarà amb el traçat cap a Portbou. L'actuació podria rondar els 150 MEUR.

El secretari General d'Infraestructures, Xavier Flores, ho ha explicat aquest divendres en roda de premsa on també ha anunciat una imminent licitació de les obres per desdoblar el cinturó de ronda de Figueres (72 MEUR) i una millora dels accessos a Pont de Molins (32) i el Pont de Príncep (27 MEUR).

Flores també explicat que s'ha adjudicat la redacció del projecte per fer una sortida oest de l'AP-7 i una variant a Vilafant per evitar el pas per l'N-260. La redacció d'aquest projecte constructiu començarà en els propers mesos. L'Estat, a més, s'ha compromès a fer un conveni amb Figueres per abordar la cessió de la titularitat de l'antiga N-II amb una millora del tram urbà.