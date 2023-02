L’enllaç Figueres centre de l’AP-7 i la variant de l’N-260 prenen forma

Des de la inauguració de l’autopista AP-7, el 1975, Figueres i la seva àrea urbana van trobar a faltar diverses connexions que quedaven pendents o que ni tan solament s’havien arribat a plantejar. Una d’elles, l’acabament dels enllaços d’entrada i de sortida a l’antic peatge d’Hostalets de Llers, no es va resoldre fins ben entrat aquest segle. L’altre, el de Figueres centre, va ser una proposta que ha tingut diversos recorreguts i que ha arribat fins als nostres dies sense poder-se materialitzar. Abans es van fer realitat la connexió força incerta de Vilademuls amb l’N-II, i la de Girona Oest.

L’estrena de la xarxa ferroviària d’alta velocitat amb l’estació de Figueres-Vilafant, la futura connexió amb el corredor mediterrani i el desenvolupament urbanístic dels dos municipis permeten entreveure que la proposta de l’enllaç Figueres centre de l’AP-7 es pot fer realitat aviat, ja que casa plenament amb la voluntat d’executar-la per part del Govern espanyol.

Aquesta possibilitat va quedar inicialment concretada quan el 22 de maig de l’any passat, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) va licitar un contracte de serveis per lots per a la redacció de diferents projectes de traçat i construcció a les autopistes AP-2 i AP-7, a les províncies de Saragossa, Osca, Lleida, Tarragona i Girona.

Mitma va redactar sengles estudis previs sobre la distribució de la demanda de trànsit després de la supressió del peatge a les autopistes AP-7 Alacant-València-Tarragona, AP-2 Saragossa-el Vendrell i AP-7 Tarragona-la Jonquera, que van revertir a l’Estat el gener de 2020 i setembre de 2021 respectivament.

L’objecte fonamental d’aquests estudis era «determinar les millors solucions per a les actuacions que s’hagin d’emprendre per acomodar la demanda a la Xarxa de Carreteres de l’Estat després de la redistribució de trànsit que s’ha produït després de la supressió de sengles peatges a l’AP-2 i AP-7, com ara la remodelació d’enllaços existents o la implantació d’altres de nous, establint-ne la programació».

Per això, el Mitma va avaluar diverses alternatives d’actuació i va posar a licitació la redacció dels projectes, un dels quals afecta directament l’enllaç de Figueres centre i la variant de Vilafant, que ha de connectar l’AP-7 amb l’N-260 a la part exterior del municipi.

Si no hi ha cap contratemps, aquest divendres és previst que es desplaci fins a Figueres el secretari general d’infrastructures del Ministeri, Xavier Flores, per a reunir-se amb l’alcaldessa Agnès Lladó i tractar els diversos temes que afecten la ciutat, com ara la cessió del tram urbà de l’N-IIa, el futur ferroviari i aquest enllaç de l’autopista. També es desplaçarà fins a Vilafant per a trobar-se amb l'alcaldessa Consol Cantenys.

Dominó d’infraestructures

L’enllaç Figueres centre de l’AP-7 i la variant de Vilafant formen part d’un dominó de projectes que afecten el Ministeri de Transports del Govern espanyol, la Conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya i els respectius ajuntaments. Ambdós municipis es troben a la recta final de la redacció i aprovació del seu POUM, en els quals figura la reserva de terrenys d’aquesta nova mobilitat que també ha de relligar, en un futur, la carretera C-31 des del Pont del Príncep fins a l’estació d’alta velocitat.

A més a més, també hi està implicada la Diputació de Girona, ja que d’ella depèn la remodelació i el nou pont sobre el Manol de la carretera que uneix Borrassà amb Vilafant, la qual ha de desembocar en una futura rotonda a l’N-260, per damunt de can Massanet, que serà l’encarregada de connectar amb la variant que ha d’anar cap a l’estació i l’AP-7.